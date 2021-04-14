她好市多買到超橘干貝　內行人一看讚極品「看到要先搶來吃」

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友13日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO文詢問，買了一袋干貝，裡面卻有一顆是橘色的，不知道是否正常。其他網友一看，紛紛留言表示是極品，「妳賺到了」、「頂級干貝，看到橘色的要先搶來吃」。

▲女網友買到一顆「橘色干貝」。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

照片中，整袋干貝都是白色的，只有正中間一顆呈現橘色，看起來相當搶眼。這奇異的「色差」也讓原PO相當好奇，於是決定PO上網詢問，「請問這個特別的顏色是？」

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其他網友一看，紛紛留言開玩笑，「這看起來就知道一定有問題，小弟幫妳處理，乾煎加奶油」、「間諜」。也有做過餐飲業的網友表示，「吃起來一樣，一般零售時都會被挑起來，以前打工的餐廳，遇到這種的都是被大廚徵收。」

但大多數網友都勸原PO不要衝動丟掉，因為這顆褐色干貝可是極品，「日文名稱為赤玉，營養成分跟白色的干貝一樣」、「正常而且是極品，在日本這顏色的干貝代表吉祥」、「之前在壽司店買一包也有幾顆橘色的，店家說是頂級干貝，看到橘色的要先搶來吃」。

其實，之前曾有水產業者在臉書PO文介紹，之所以會出現橘色干貝，簡單來說就是「基因突變」，口感與一般常見的白色干貝沒有區別，一樣都很好吃，但因為顏色討喜，在日本會被特別挑選出來，等到特殊節日再拿出來食用。