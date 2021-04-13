好市多上架夏日神物！一組10199元「目測6坪大」　現場一看壯觀呆

▲好市多開賣「鯊魚滑水道樂園」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）常常上架高CP值好物，不只生活用品、美食，偶爾還會有精品，讓人超想手滑。就有一位女網友日前去逛台中南屯店，看到一樣超壯觀的夏日神物，是一個超大的鯊魚造型兒童泳池，目測佔地大概就6坪大，不禁直呼「這個泳池很可以」，貼文馬上引發網友討論。

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，文中貼了一個讚的表情符號笑說「這個泳池很可以」，甚至才經過展示品旁邊，就有小孩吵著想要。仔細看看這個充氣泳池，不僅有超大的戲水池，還有鯊魚造型的溜滑梯。至於價格部分，有網友在留言處透露，「前2天大順店有瞄了一下，價錢大概在1萬塊左右。」

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▲鯊魚滑水道樂園長520公分、寬390公分。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

照片一出，不少人秒標記好友，「這個裝滿也沒很多的水～可以買」、「放頂樓」、「下次不能被看到」、「以後放房間」、「燒體力神器」、「我覺得你們家可以喔」、「我要帶去你家玩」、「買起來嗎？哈哈哈」、「現在的小孩真的好幸福喔」、「買起來～門票收30元」、「看來最近真的不適合帶小孩去好市多。」

但也有網友心如止水，除了擔心收納麻煩，也覺得限水是一個問題，「這收起來要人命，買過比這小一點的只玩過兩次就封箱，簡單一點買圓的裡面丟玩具小孩就玩得很開心了」、「上次買的用一次收起來後就沒再打開了，因為真的不好收，搬家時不曉得有沒有丟了，這個太大了沒地方放」、「現在都沒水了，當擺飾品嗎？」

▲價格為10199元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，就有人認為，這不一定要當泳池用，而且跟限水也沒什麼關係，「可以乾玩，沒有規定一定要用水」、「變成氣墊球池啊！幹嘛一定要放水」、「之前我買一個小的沒放水是弄成球池，小孩也玩的很開心」、「限水跟賣游泳池沒關係啊」、「誰規定現在要用。」另外，也有人提醒，如果想買的話，最好準備電動充氣機會比較方便。