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只要買酸菜白肉鍋！他帶母上好市多「噴好幾千」　網笑：推車的錯

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲「好市多」以商品種類多元深受民眾喜愛。（圖／記者許力方攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

好市多是民眾大量採購必逛的賣場之一。近日一名網友表示，因老媽想吃酸菜白肉鍋，沒想到逛了一個半小時後，竟讓「荷包失守」，讓他哭笑不得直呼「好市多太吸金，還是老媽太愛買?」

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示因為媽媽一直想吃酸菜白肉鍋，便帶著她去賣場採買，「原本只衝著酸白菜鍋去的，沒打算買什麼⋯但我錯了⋯帶著媽媽足足逛了一個半小時（不！！應該是媽媽帶著我⋯）」。

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原PO哀怨表示，「小朋友飛走好幾張了」，還反問「是好市多太吸金，還是老媽太愛買？」但還是認份的提到，「反正當兒子的，乖乖付錢就是了(淚灑)。對不起錢錢，我媽真的需要好市多的酷東西。」

▲網友分享，原本只是想買酸菜白肉鍋，卻導致荷包大失血。（圖／截取自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友到好市多原本只是想買酸菜白肉鍋，卻導致荷包大失血。（圖／截取自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文一出，吸引許多網友回應，「啥，小朋友才飛幾張？上次跟我老媽去，我說隨便買，我媽上去後開口說，那買台電視吧。你老媽對你真好」、「這一切都是好市多推車的錯，誰讓推出太大太好放...放不滿不甘心...」、「是你太小看女人逛街的實力，尤其是資深的女人」、「幫媽媽付錢是應該的啊，幹嘛淚灑」、「其實能夠帶媽媽或爸爸去開心購物是種幸福，請珍惜可以用鈔票買到讓她（他）開心的時光吧！」

也有人提供省錢撇步，「錯在不應該帶媽媽逛好市多，下次直接叫熊貓外送就好」、「不要帶卡片去刷，堅持只帶一張小朋友，絕對乖乖的不敢多拿」。

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好市多酸菜白肉鍋

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