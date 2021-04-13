好市多挑西瓜遇熱心姐教2關鍵　人妻一吃甜又脆！4千人求祕訣

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻11日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO文分享，第一次在好市多買西瓜，幸運遇到熱心姐姐幫忙挑選，關鍵就在蒂頭和拍起來的聲音，她買回家一吃，果然又脆又甜，超級好吃，「感謝姐姐！」

▲今年因為降雨量少，西瓜會比較甜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO提到，因為自己和丈夫都不太會挑西瓜，11日第一次去好市多買西瓜，正在挑選時，有一位姐姐很熱心地告訴他們哪幾顆可以買，因為姐姐買過，覺得吃起來很甜，她照著指示挑了一顆，回家切開後用湯匙挖起來吃，果然超級甜，而且脆度剛剛好，「超級好吃的啦，謝謝姐姐！」

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恰好最近各大賣場陸續上架西瓜，不少網友想買來吃卻不知道該怎麼挑，文章公開至今已經吸引超過4600名網友按讚分享，大家紛紛留言請原PO透露祕訣，「跪求教學」、「每次都拿到不會甜的」。原PO解釋，姐姐傳授的挑西瓜祕訣有2大關鍵，「蒂頭要綠的，拍起來是沉沉的聲音，大概這樣。」

不過，還是有網友感嘆，自己連拍西瓜聽聲音都是拍心酸的，因為根本聽不出來有什麼不同。但隨即有好心網友解答，「之前看電視節目有水果店老闆教過，拍的聲音大致分成兩種，一種像是拍腦殼的聲音，一種類似拍肚皮的聲音，要買拍肚皮的聲音那個」。