台大五姬現況最幸福是她！吳依潔嫁豪門擁3寶　劉乃潔獲封學霸

▲余函彌。（圖／余函彌IG）

記者黃翊婷／綜合報導

10年前「台大五姬」在網路上爆紅，如今5人各自發展，其中僅劉乃潔沒有投入演藝圈，選擇繼續攻讀獸醫專業，並出國求學，堪稱是學霸等級的女神。而吳依潔（戲劇依）2014年嫁入豪門後，生活重心逐漸轉向家庭，現在已經是3個孩子的媽媽，家庭生活十分美滿。

昔日的「台大五姬」分別是余函彌（資工彌）、翁滋蔓（農推蔓）、陳匡怡（國企匡）、吳依潔（戲劇依）以及劉乃潔（獸醫乃）。5人中唯一沒有投入演藝圈的是劉乃潔，她專心攻讀獸醫專業，並前往英國劍橋大學求學，順利取得博士學位，在學術界闖出一片天，被網友封為學霸。

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▲翁滋蔓。（圖／翻攝自Facebook／翁滋蔓）

余函彌雖然一度傳出有意退出演藝圈，但她靠著自創服飾品牌，在台北市東區商圈站穩腳步，生活也過得不錯。同樣選擇出道成為藝人的翁滋蔓，日前出席嘉義穹頂影展，甜美容貌再次掀起網友熱議。

而有「台灣中華小姐」之稱的陳匡怡，近年來較少露面，但偶爾還是會接通告、上節目，討論度依舊很高。至於已經結婚的吳依潔，現在是3個孩子的媽媽，身材仍維持得很好，也經常在臉書PO文分享與家人的合照，婚後生活十分美滿。

▼陳匡怡。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

▼吳依潔。（圖／翻攝自Facebook／吳依潔）