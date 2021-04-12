快訊／神鬼黃琪涉詐1.26億淚求「別放棄我」　一審判決出爐

▲黃琪被控詐騙男友母親上億元，還差點騙到中衛防疫口罩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

本名黃照岡的黃琪，去年因涉嫌詐欺男友母親上億元謊稱投資，冒名調取醫院病歷，還差點騙到中衛公司提供免費防疫口罩等案遭檢察官起訴，之後黃琪多次在法庭上喊冤，甚至哭訴自己多年來一直在尋求被愛，淚請法官「不要放棄他」，台北地院審理後，12日下午依詐欺、洗錢累犯共判1年4月，另1年2月可易科罰金，需強制工作3年，沒收已扣押的2317萬元。

黃琪因15歲時假冒塔羅牌大師騙過前總統陳水扁，而有「騙扁小子」的稱號，自以之後，他多次因詐騙案件遭起訴判刑，這次檢察官起訴他涉嫌男扮女裝、假冒國泰集團千金蔡佳玲，與林姓男子交往期間，向林母聲稱可取得VVIP優惠利率、邀約投資不動產，詐得合計台幣約1.26億元。

▲黃琪因15歲就成功騙過前總統陳水扁而成名。（圖／資料照）

此外，黃琪還涉嫌用台大校長楊泮池名義喬病房、又冒用他人身分取得前男友母親檢體，另外假冒香港富豪李嘉誠秘書訂中衛口罩，犯行從自2017年延續至2020年間，

黃琪於審理期間，否認詐騙林母，並稱很想和林母成為一家人，因此做出遊走法律邊緣的事，他還抱怨檢察官都不願看對他有利的證據，「討厭我也該有個限度」，他後悔如果能早點學會面對自己，也不致淪落到一直乞求他人的愛，「請法官不要放棄我」。

辯護律師也幫黃琪解釋，黃琪歷年犯行多是為討好別人、讓自己開心，在價值觀上也許扭曲，但律師也在接觸本案的過程中，驚覺黃琪對法律相當有天分，若能用在正途，也能對社會有所幫助，就猶如電影《神鬼交鋒》結局那般，請求法院在黃琪詐欺林母部分，予以無罪判決。

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