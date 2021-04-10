台大醉月湖「9歲公鵝慘遭宰殺」　冷血男拎脖子逃離！師學怒了

▲公鵝被殺死，氣得愛鵝人士緝凶！（圖／翻攝臉書NTU台大學生交流板）



網搜小組／劉維榛報導

台大的醉月湖生態豐富，還有大明星「鵝爸鵝媽」帶著9隻鴨寶寶出沒，可愛畫面總是療癒著無數師生！不過有學生發現，鵝爸爸不見多時，找警衛調監視器，才發現附近居民帶紙箱到校內，接著當眾殺鵝，氣得大家展開追兇行動。而台大校方也證實，「確有其事，駐警隊正在處理中。」

臉書《NTU台大學生交流板》一則「醉月湖鵝鵝被殺了」引發討論，指出學生查看監視器，發現3月22日清晨5時許，看到一名男子冷酷拎著鵝脖子，「鵝已明顯死亡」，接著將屍體裝入箱子，便騎車離開校園。而貼文指出，該名男子是為慣犯，以前也來台大抓魚抓鴨抓鵝。

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社團內另一篇文章指出，負責照顧鵝的叔叔氣憤又崩潰，被殺的是公鵝，養了9年半了，明明禮拜五還看到牠的蹤影，結果六日休假，叔叔周一回學校上班後，公鵝就不見蹤影了，「跟牠有感情了，每天早上看到牠都會打招呼」。

對此，台大校方證實確有此事，指出本案經校內監視器紀錄確認發生時間與地點，並已至臺北市警局完成報案進入司法程序，同時臺北市動物保護處業已受案啟動偵查。

▼照顧鵝的叔叔很難過。（圖／翻攝臉書NTU台大學生交流板）



▼兩隻鵝一起帶鴨寶寶遊湖，如今已成追憶。（圖／拍鳥俱樂部成員鮑馨馨授權）

