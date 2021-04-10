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社會 社會焦點 保障人權

台大醉月湖「宰鵝拎走」畫面曝！無業男騎單車落跑　老家曾遭祝融

記者邱中岳／台北報導

台大醉月湖發生鵝遭人擄走事件，台大校方緊急報警，警方鎖定1名騎腳踏車男子涉嫌，經追查男子居無定所，連工作都不固定，目前僅得知嫌犯得手後朝羅斯福路5段方向逃逸，正循線追查嫌犯下落。

臉書《NTU台大學生交流板》一則「醉月湖鵝鵝被殺了」引發討論，指出學生發現3月22日清晨5時許，看到一名男子冷酷拎著鵝脖子，「鵝已明顯死亡」，接著將屍體裝入箱子，便騎車離開校園。

警方調查，涉案的吳姓男子年約40多歲，在3月22日騎腳踏車在台大校園閒晃，最後潛入醉月湖中拎起1隻鵝就離開，有學生發現鵝不見了，所以才緊急報警處理，警方也隨即展開追查。

▲▼台大學生發現醉月湖有鵝短缺，才發現遭吳姓嫌犯拎走，警方正擴大追查嫌犯下落。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台大學生發現醉月湖有鵝短缺，才發現遭吳姓嫌犯拎走，警方正擴大追查嫌犯下落。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，嫌犯騎腳踏車離開台大校園，直接往羅斯福路5段方向逃逸，最後目前仍循線追查嫌犯下落，警方也前往嫌犯位於中和住家，但吳嫌中和住家遭祝融，所以早已沒有住在那裡。

警方指出，嫌犯居無定所，目前正逐一清查並擴大搜索範圍，也聯繫吳嫌曾經工作的裝潢公司，但老闆說他「只在這裡打過零工」，並沒有留下聯繫方式，將循線再查。

而臉書《NTU台大學生交流板》指出，該名男子是為慣犯，以前也來台大抓魚抓鴨抓鵝；警方表示，第一次接獲校方報案，也將清查嫌犯下落釐清。

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