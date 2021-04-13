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台大「國防學士班」11系招不到人！　校方推測2原因：要服役5年

高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台大國防學士班11系掛蛋。（圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

國防部和台灣大學、成功大學及清華大學合作開設「國防學士班」，其中，台大部分，有16系，預計110學年要招17人，國防部補助全額學雜費和每月生活費1.2萬元，結果僅有7人報名，最後11系掛蛋，台大分析，主要門檻太高外，學生有無意願從軍也是關鍵之一。

台大國防學士班有16系參與招生，提供17個名額，包括物理系、歷史系、化學系、地理環境資源學系、大氣科學系、經濟系、土木工程系、機械工程系、化學工程系、工程科學及海洋工程學系、農業化學、動物科學技術學系、農業經濟學系、生命科學系、昆蟲系和生化科技學系，只要錄取的學生就會分發到陸軍、海軍、空軍和憲兵等不同軍種。根據招生簡章規定，學科能力測驗的「國英數社」或「國英數自」4科成績級分總和要達52級分以上，每人最多可選3系。

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但首屆招生成績相當差，台大受訪向《ETtoday新聞雲》說明，只有7個人（10人次）報名，其中，土木工程最多有3人，接著是經濟、工程科學及海洋工程學系等，其他11系則全掛零。台大提到，今年門檻因要達「4科52級分」，確實有點高，此標準是依照去年清大設定的，沒想到今年題目較難，以數學為例，去年有1.4萬人滿級分，今年只剩1千人。

台大表示，門檻高情況，很多學生若真的要唸台大，不見得本身對於國軍有興趣，大可以用所考到的好成績申請一般生，但國防學士班是必須「盡一些義務」、「有合約限制」，畢業後還要「服役5年」，因此國防學士班的報名人數不能跟一般生相比。

下屆是否會調整門檻？台大說明，會依照今年經驗，先將「4科52級分」做些調整，未來考慮比照一般生個人申請一樣，讓各學系自訂門檻，只要符合門檻，進入第二階段，學系就能各自去挑選人才。台大強調，如此一來，學生通過報名的人數就稍微可能會比今年多一點，不過，最後還是要取決於學生是否要走此管道。

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