李義祥「自責沮喪」　辯護律師身分曝！何俊賢：確實有壓力

記者陳俊宏／綜合報導

違法施工、讓工程車滑落的李義祥，造成太魯閣號出軌49人死亡。負責幫李義祥辯護的律師何俊賢，是義務辯護律師，他坦言接下這個案子壓力有點大，也透露李的心境滿沮喪、自責。不過，對於李謊話連篇被一一戳破，律師謹守偵查不公開，僅說交由檢方調查中。

▼何俊賢在案發第三天陪同李義祥唸聲明稿道歉。（圖／東森新聞）



▼何俊賢坦言幫李義祥辯護有壓力。（圖／東森新聞）



41歲的何俊賢12日接受《東森新聞》訪問表示，李義祥在還沒有交保之前，就有表示道歉意思，之前在檢察官聲請羈押的過程中，「他就有跟我們這邊表示過了，他其實是想要對外道歉的，然後也很遺憾造成這個事故的發生。」

何俊賢在案發第三天陪同李義祥唸聲明稿道歉，他說，李原本想開記者會，對外做一個更正式的道歉，「我想可能當時的狀態是不適合，也沒有辦法讓他做這樣子的一個方式呈現。」

▼李義祥被裁定收押禁見。（圖／記者陳以昇攝）

何俊賢律師外表穩重，在大學兼課，教民法及刑法概論，也曾免費到花蓮看守所提供受刑人法律諮詢。由於李義祥涉及的是3年以上的有期徒刑，但工程行只有法律顧問，法官透過義務辯護的律師名單指派上他。

何俊賢表示，李義祥和其家人都有再三跟他說不會脫產，一定會負起責任。記者問，李初步想如何賠償？他回答，對方目前沒有辦法處理到那麼細節的東西，但原則方向沒有改變。

而接到受到外界矚目的案件，何俊賢對於案情雖然不願意多透露，但也低調表示確實會有壓力，由於還是需要有人要協助辯護，現在他只以平常心來看待。