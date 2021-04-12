四月遊平溪 「螢光秘境‧蔥滿幸福」開跑　吃珠蔥、賞火金姑

▲四月遊平溪 「螢光秘境・蔥滿幸福」開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

平溪珠蔥淡雅香，是春天限定好味道！2021年新北市政府農業局推出許多珠蔥主題活動，12日記者會揭開序幕外，在17日舉辦的展售會也是系列活動重頭戲，與台北凱撒大飯店聯名推出珠蔥料理，主打的平溪「螢光秘境・蔥滿幸福」一日遊。

2021年與台北凱撒大飯店合作即日起至五月底聯名推出「珠蔥食憶無菜單料理」，台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢表示，從經典珠蔥烘蛋到創意珠蔥蘿蔔絲酥餅食憶無菜單料理，搭配可無限續碗的古早味芋頭米粉湯、鹹粥、滷肉飯，每位只要520元（2人成行）隱藏版美食。

▲新北市政府與台北凱薩飯店聯手推新北珠蔥。

平溪區農會理事長胡正吉表示，「螢光秘境‧蔥滿幸福」的平溪私旅行，以平溪珠蔥為主題的產地餐桌旅遊團，讓大家體驗親自下田摘採翠綠珠蔥，品嚐台北凱撒大飯店國宴團隊的珠蔥外燴料理，感受山林之中螢火蟲點點螢光的浪漫秘境。

侯友宜指出，無施灑農藥高品質平溪珠蔥，在各地區的農會與農友的攜手推廣下，已慢慢累積出知名度與好口碑，去年更是讓產地直銷逆轉勝，平溪珠蔥的銷售量較前年同期成長了四成以上好成績。

侯友宜表示，今年透過與五星飯店的產地餐桌聯名合作以及推廣平溪產地旅遊觀光，還有一推出就受民眾熱烈迴響的小旅行，原本規劃四個梯次，分別是4月18、23、24、25日，每個梯次限量40名，今天特別規畫於 4月26日增加1梯次。

▲新北市長侯友宜搖蜜體驗。

此外，17日將在平溪農會舉辦珠蔥產地展售會，新北各區農會特產展售、珠蔥特色料理及搖蜜體驗DIY活動，現場消費滿200元即可參加摸彩活動，將於現場抽出4組與台北凱撒大飯店聯名的 「珠蔥食憶無菜單料理」四人份套餐（每組售價為2080元）。

另外延續多年最夯的「尋寶趣」活動，凡4月12日至5月31日在新北各產區平溪、石碇、深坑等商圈有配合珠蔥料理之餐廳，消費滿500元即現折100元！邀請民眾一起來產地品嚐珠蔥料理。相關資訊請上「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專。

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