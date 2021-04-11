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佛曆2565年釋迦牟尼佛聖誕　侯友宜浴沸誦心經浴佛祈福

▲佛曆2565年釋迦牟尼佛聖誕 侯友宜浴沸誦心經浴佛祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲佛曆2565年釋迦牟尼佛聖誕，侯友宜浴沸誦心經浴佛祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆4月8日釋迦牟尼佛聖誕將屆，新北市佛教會11日於三重綜合體育館隆重舉行「浴佛節慶典大會」，市長侯友宜除了前往浴佛外，也與法師們一起持誦《心經》，為太魯閣號事故祝禱，祈願佛陀福澤蒼生、消災彌難、市民平安健康。

侯友宜表示，感謝新北市佛教會秉持佛陀懇憫眾生精神，每年舉行佛誕浴佛慶典，讓社會大眾瞭解佛教，並透過浴佛儀式淨化心靈、撫慰社會。另外也感謝佛教會每年捐贈善款濟世，2020年並捐贈121萬元防疫基金，2021年1月也捐款115萬元幫助弱勢團體及銀髮關懷服務，奉獻大愛，深獲社會各界肯定。

▲佛曆2565年釋迦牟尼佛聖誕 侯友宜浴沸誦心經浴佛祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜表示，每年舉行佛誕浴佛慶典，讓社會大眾瞭解佛教，並透過浴佛儀式淨化心靈、撫慰社會。

新北市佛教會理事長如乘法師說，農曆4月8日浴佛節，是全球普慶佛誕的日子，透過浴佛活動讓市民朋友有機會認識佛陀聖誕的意義。另外，深感太魯閣號事故重大傷亡，佛教會特別安排誦經祝禱、迴向四方，祈願在菩薩慈悲護佑下，讓傷痛止息。

浴佛節慶典從迎請悉達多太子聖像揭開序幕，接者由長老、法師領眾誦經、點燈祈褔，並由新北佛教會理事長如乘法師引領市長侯友宜、各界貴賓浴佛，在僧眾三寶歌聲中，祝禱佛光普照，法喜充滿。

民政局長柯慶忠表示，佛教是世界三大宗教之一，也是民眾重要的信仰，相傳佛陀降生時，九龍以清水沐浴太子金身，所以佛誕節又稱作浴佛節。感謝新北市佛教會宣揚佛法，將慈悲精神化作具體行動，已連續11年皆在歲末捐贈百萬善款予市府實物銀行專案，讓弱勢團體感受佛陀庇佑。

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