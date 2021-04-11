▲新店青潭溪斥資533萬復建完工，「砌石工法」洄游魚梯護生態。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市新店區中生路171至176號附近青潭溪，因2020年8月間遭受大雨侵襲，造成溪岸崩塌及既有構造物損壞情形，新北市政府為避免災害擴大影響下游安全，立即規劃復建工作，工程導入生態工法並用魚梯改善既有高差，2020年11月11日開工，經費533萬元，於2021年3月24日如期完工。

青潭溪魚類生態豐富，農業局特別與中華民國溪流環境協會合作，請該協會針對青潭溪進行1個月的生態調查及參與魚梯設計，將相關生態資料納入工程規劃參考，在參考地方意見並達成共識後才執行後續工程。

▲新店青潭溪施工前生態調查。

農業局表示，為避免再次發生災害，本案在溪岸崩塌處採用砌石工法施作，完成雙側護岸共182公尺。值得一提的是上游既有固床工高差較大，跌水處原為水泥封底，為友善溪流生態，特別將水泥封底打除，以增加生物棲息空間。

農業局說，該河段經生態調查有台灣石（魚賓）、台灣鬚鱲、中華鰍、台灣纓口鰍、明潭吻鰕虎及粗糙沼蝦等魚蝦，生態團隊建議採來回兩段魚梯的設計，一來可以縮減工程的範圍，二來可以維持河道斷面並將魚梯坡度自17%減緩至約12%，以有利於魚類迴游。

▲新店青潭溪魚梯俯照。

當地里長周興旺表示，市府協助保護當地民眾生命財產安全，工程兼顧防災、美觀及生態，特別感謝施工團隊的努力，於汛期前如期如質完成。

農業局長李玟表示，未來將持續秉持工程友善環境理念，除保護民眾生命財產安全，亦減少對環境的影響，期許營造人類生活、自然生態雙贏的永續環境。

▲新店青潭溪砌石護岸。

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