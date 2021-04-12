不滿女兒和他交往　新北悍父強逼男子當雙親面打手槍吞精　

▲新北一名許姓男子因不滿自己女兒與男友交往，竟夥同小弟痛毆林男，導致林男腦震盪、顏面骨折更強迫他自行射精後飲下。（圖／Pixabay）



記者林冠吟／新北報導

新北一名許姓男子因不滿自己女兒和林姓男子交往，竟夥同一群小弟痛毆林男，還要求林男下跪並通知林父母到場，強迫林男自行射精後飲用，事後對林男百般羞辱，更向林男父母要求168萬的賠償金，導致林男腦震盪、肢體臉部多處擦挫傷與顏面骨折，檢調偵辦後依妨害自由對許男與其小弟提起公訴。

新北一名許姓父親因不滿自己的未成年女兒與林姓男子交往，先是打電話約談林男，誰知道許男竟還叫上自己的一眾小弟，等林男一到場就對他痛毆。

隨後還要求林男下跪，更要求林男父母到場，強迫林男打手槍自行射精再吞下肚。

不僅如此，許男還向林男父母索討168萬的賠償費用，更恐嚇林男父母不給就不讓林男回家，要讓他上法院。林男父母不忍兒子被打，下跪哀求許男並同意給付168萬元的賠償費，要求要帶林男走，卻被許男拒絕，更是強行將林男父母趕走，一夥人再繼續對著林男痛毆，導致他腦震盪、肢體臉部多處擦挫傷與顏面骨折等，直到林男友人到場協調，才同意放人，結束這場惡行。

林男事後向警局報案，檢方接手偵辦後，依林男的診斷證明書與監視器內畫面，認定許男與一眾小弟涉嫌重大，10日依妨害自由等罪嫌起訴許男等。