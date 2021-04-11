▲新北三峽河整治媲美日本京都鴨川，吳琪銘號召百人小畫家齊寫生。（圖／立法委員吳琪銘辦公室提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三峽河過去雜草叢生、河床裸露，當地民眾都形容是條臭河，過去更曾發生潰堤而拆除攔河堰，讓河川的美景消失！立法委員吳琪銘、在地議員及里長與水利署共同商討改善，3月底全數完工。吳琪銘表示，三峽河媲美日本「京都鴨川」美景。

吳琪銘表示，實施橋段環境改造計畫，總經費1億元的親水設施、臨時防汛擋板等第一期防洪工程以及第二期環境美化；吳琪銘上任後，政績重點之一就是三峽河能夠華麗變身，未來民眾不用到日本，就能欣賞媲美京都鴨川的美景。

▲新北三峽河整治媲美日本京都鴨川，11日舉辦「三峽河慶重生來寫生」活動。

4月11日舉辦「三峽河慶重生來寫生」活動，水利署第十河川局長曾鈞敏親臨現場，大小朋友拿起畫筆用心記錄三峽河的美。民眾表示，整治後的三峽河，搖身一變成為休憩運動的空間。

吳琪銘指出，努力爭取中央近2000萬元的經費，用於改善上游大埔堤防段，讓自行車道能夠串連起來；另於2020年10月23日會勘的長福橋改建工程，主橋需要3.7億元的經費，吳琪銘也宣布中央水利署已核定補助7成經費，預計將於2021年底正式動工。

美麗最大的祕密

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