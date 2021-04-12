台電桃園區營業處員工捐350件商品義賣　悉捐「少年之家」

▲台電桃園區營業處義賣，悉捐「少年之家」。（圖／台電桃園區營業處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電公司桃園區營業處12日於該處1樓戶外廣場，舉辦「物盡其用、義賣園遊」活動，義賣的東西都是桃園區處員工無償捐贈的商品，有3C用品、保溫杯(瓶)及廚具等多樣物資，總計約350件，所得5萬元，悉捐「桃園市私立少年之家」。該業處處長楊顯輝說，員工提供義賣物資，落實環保做公益，更是做功德，是愛的力量加乘。

▲台電桃園區營業處員工捐350件商品義賣。（圖／台電桃園區營業處提供）

台電公司桃園區營業處指出，今天的義賣活動，另外還結合少年之家快餐車(Facebook﹕加力力輕食吧)，到現場販售美味點心、咖啡及飲料的服務，桃園區處處長楊顯輝表示，這次活動受到同仁熱情響應，踴躍參與，活動開始前，就已超過100份餐點預購訂單，反應非常熱烈，此外，也開放洽公民眾參與，讓更多民眾一同來發揮愛心。



而活動會場的布置，是由桃園區處員工利用欲報廢的材料，例如﹕橫擔、礙子、銅棒及現有物品加工製作，將回收的木材創作出許多實用的桌椅以及極具巧思的螢幕托架，再搭配上龍飛鳳舞運筆如飛的書法，令人賞心悅目，還有回收的線軸製作成精美的椅子，巧妙地發揮員工個人創意，無需額外花費，物盡其用並落實環保，也可讓民眾多多認識供電設備，增加用電知識。

「桃園少年之家」成立於2001年，是全桃園唯一收容「飛行少年」的社福機構(取『非行』諧音，指非常行為例如因失親、破碎家庭、遭受暴力而產生行為偏差)，透過愛與陪伴幫助被社會漠視的「非行少年」，將他們從危險邊緣拉回正軌，復原他們對人生的期望，讓他們重拾歡笑與盼望！

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