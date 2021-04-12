　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電桃園區營業處員工捐350件商品義賣　悉捐「少年之家」

▲台電桃園區營業處義賣，悉捐「少年之家」。（圖／台電桃園區營業處提供）

▲台電桃園區營業處義賣，悉捐「少年之家」。（圖／台電桃園區營業處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電公司桃園區營業處12日於該處1樓戶外廣場，舉辦「物盡其用、義賣園遊」活動，義賣的東西都是桃園區處員工無償捐贈的商品，有3C用品、保溫杯(瓶)及廚具等多樣物資，總計約350件，所得5萬元，悉捐「桃園市私立少年之家」。該業處處長楊顯輝說，員工提供義賣物資，落實環保做公益，更是做功德，是愛的力量加乘。▲台電桃園區營業處義賣，悉捐「少年之家」。（圖／台電桃園區營業處提供）

▲台電桃園區營業處員工捐350件商品義賣。（圖／台電桃園區營業處提供）

台電公司桃園區營業處指出，今天的義賣活動，另外還結合少年之家快餐車(Facebook﹕加力力輕食吧)，到現場販售美味點心、咖啡及飲料的服務，桃園區處處長楊顯輝表示，這次活動受到同仁熱情響應，踴躍參與，活動開始前，就已超過100份餐點預購訂單，反應非常熱烈，此外，也開放洽公民眾參與，讓更多民眾一同來發揮愛心。▲台電桃園區營業處義賣，悉捐「少年之家」。（圖／台電桃園區營業處提供）

而活動會場的布置，是由桃園區處員工利用欲報廢的材料，例如﹕橫擔、礙子、銅棒及現有物品加工製作，將回收的木材創作出許多實用的桌椅以及極具巧思的螢幕托架，再搭配上龍飛鳳舞運筆如飛的書法，令人賞心悅目，還有回收的線軸製作成精美的椅子，巧妙地發揮員工個人創意，無需額外花費，物盡其用並落實環保，也可讓民眾多多認識供電設備，增加用電知識。

「桃園少年之家」成立於2001年，是全桃園唯一收容「飛行少年」的社福機構(取『非行』諧音，指非常行為例如因失親、破碎家庭、遭受暴力而產生行為偏差)，透過愛與陪伴幫助被社會漠視的「非行少年」，將他們從危險邊緣拉回正軌，復原他們對人生的期望，讓他們重拾歡笑與盼望！

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元　拍出逆齡美照必備

ET快訊
求職看到「這4字」根本超雷　過來人：9成都爛工作
白沙屯媽祖今晚「駐駕地點」曝　網超嗨：好親民
驚悚畫面曝！國3「火燒車」　車上5人緊急送醫
雲端發票將增開獎項！金額一次看
SWAG最會賺女優「暗黑版吳佩慈」現身：只出場約會沒做S

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

成功說服國際級建築大師　徐旭東：亞洲首座藝術創作落腳桃園

自首讓遭虐死埋屍女童沉冤昭雪　共犯判刑1年2個月

百年老廟4／19「飛輦轎過金火」　大園福海宮：現址「最後一次」

四月遊平溪 「螢光秘境‧蔥滿幸福」開跑　吃珠蔥、賞火金姑

台電桃園區營業處員工捐350件商品義賣　悉捐「少年之家」

遠東國際會議中心動土　鄭文燦：遠東集團斥資200億投資桃園內壢

紀錄最美公家機關的集體記憶　移民署募集台南市第一服務站照片故事送好禮

大甲媽祖抵嘉義新港　空拍遶境滿是「人頭海」

白沙屯媽祖往北港進香　警公布交通管制措施

善耕365／療癒台鐵出軌事件而唱　為獨居長輩募得千份餐食！

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

大淵認「計畫娶穩交女友♥」　瘦子起鬨：現在就娶！打給她！

成功說服國際級建築大師　徐旭東：亞洲首座藝術創作落腳桃園

自首讓遭虐死埋屍女童沉冤昭雪　共犯判刑1年2個月

百年老廟4／19「飛輦轎過金火」　大園福海宮：現址「最後一次」

四月遊平溪 「螢光秘境‧蔥滿幸福」開跑　吃珠蔥、賞火金姑

台電桃園區營業處員工捐350件商品義賣　悉捐「少年之家」

遠東國際會議中心動土　鄭文燦：遠東集團斥資200億投資桃園內壢

紀錄最美公家機關的集體記憶　移民署募集台南市第一服務站照片故事送好禮

大甲媽祖抵嘉義新港　空拍遶境滿是「人頭海」

白沙屯媽祖往北港進香　警公布交通管制措施

善耕365／療癒台鐵出軌事件而唱　為獨居長輩募得千份餐食！

培養吸引財富的體質！　曝有錢人成功關鍵：願意「投資自己」

巴黎醫院外驚傳「槍擊案」　1人死亡、槍手騎機車逃逸

「國民阿嬤」尹汝貞越老越漂亮　英國奧斯卡奪獎反應太可愛狂圈粉

成功說服國際級建築大師　徐旭東：亞洲首座藝術創作落腳桃園

奴才蓋「162公分大白熊」睡覺！　超巨身形驚呆網：比我還高

蔡英文憂「臉書觸及率下降」　王鴻薇轟：國人真笑不出來

微風「泰國美食節」消費888送680　新光三越韓國展「魚板串買一送一」

台股萬七大關多空交戰　分析師：留意漲價題材、電子旺季概念股

趙薇女兒小四月11歲啦！　超萌近照「大眼睛激似媽」基因太強大

自首讓遭虐死埋屍女童沉冤昭雪　共犯判刑1年2個月

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

地方熱門新聞

即／白沙屯媽祖起駕！7萬人隨香粉紅超跑

工人今彩539同號買3張中1200萬

乾旱紅色海浪+坑洞！台南鹽田火星奇觀

桃園騎士鬼切追撞賓士

桃園民宅火警　父死子逃出

媽祖鑾轎5分鐘快速通過「一級戰區」

花百億東延台86線　陳永和：騙人的政治話題

台南工地傳意外！工人5米高墜下

台鐵又出包！　中壢車站列車底部冒煙

大甲媽祖抵新港　空拍遶境滿是「人頭海」

屏縣18-24歲自殺上升　衛生局設34個「心靈加油站」供諮商

迎大甲媽！頂新有床有冷氣可充電

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

國寶級烏來杜鵑現蹤　林口基地種植2500株

更多熱門

相關新聞

義賣供養仁波切　蔡萬霖長子惹官司

義賣供養仁波切　蔡萬霖長子惹官司

已故國泰集團蔡萬霖的長子蔡政達，在8年前提供一批翡翠珠寶，由中間人拿去義賣，勸募所得用來供養喇嘛東周仁波切，陳姓貴婦花了1300萬元買下翡翠後，發現錢一直沒用來買道場供養，控告蔡政達以及中間人涉嫌侵占，但台北地檢署調查後，認為案件應屬民事契約糾紛，犯罪嫌疑不足，30日處分不起訴蔡等3人。

時力台南新營連署藻礁公投義賣鳳梨

時力台南新營連署藻礁公投義賣鳳梨

布袋戲精采叫賣！助雲林家扶兒「掌」握人生

布袋戲精采叫賣！助雲林家扶兒「掌」握人生

門諾護理師春聯義賣　含「疫」字的賣最好

門諾護理師春聯義賣　含「疫」字的賣最好

方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

關鍵字：

台電桃園區營業處義賣少年之家楊顯輝

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

星巴克4／12起連5天買一送一

LINE當機「傳訊息收不到」　電話也不通

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

徐睿知迷暈3男　分手金正賢改愛金秀賢

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面