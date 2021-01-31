連6年愛不減！門諾護理師春聯義賣　今年含「疫」字的賣最好

▲門諾醫院護理師揮毫寫春聯義賣。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為籌措「東部護理人員培育基金」，花蓮門諾醫院護理人員自發性舉辦邁入第6年的春聯義賣活動，今年受到疫情影響，配合府防疫政策，不在門診大廳現場揮毫，護理師將事前寫好的春聯掛在院內走道供同仁及民眾選購，其中；面對疫情衝擊，「疫」起渡過、我愛加零

、無「疫」則剛等時事春聯廣受喜愛。



院內川堂掛著整排的春聯，一句句的吉祥話不僅讓人提前感受年節氣氛 ，也讓平時較沉悶的院區內，充滿了過年喜氣洋洋的氛圍。邁入第6年的春聯義賣活動，今年受到疫情影響，首次取消在門診大廳現場揮毫，發起人資深護理師蔡雅雯說，雖然有點可惜，但防疫優先，也相信即使改變春聯義賣的方式，大家對於東部護理培育的這份愛心，依然不減。

▲今年有含「疫」字的春聯賣最好。



藉由自己對書法的興趣，貢獻一己之力，蔡雅雯說，東部地區受限交通、地理位置的關係，護理人力嚴重缺乏，因此，響應醫院推出的「東部護理人員培育計畫」，發起了春聯義賣活動，沒想到這一寫也寫了6年，不僅義賣所得全數捐助醫院，每年看到許多民眾及院內同仁的支持，身為護理師的一員，內心覺得特別有意義。



有感於疫情仍相當嚴峻，為了喚起大家信心，今年特地寫了「疫」起渡過、無「疫」則剛、我愛加零等因應時事的特製化春聯，意外受到民眾的喜愛。

值得一提的是，由門諾醫院與台北馬偕專校聯合辦理建教合作即將畢業的第一屆公費生，也利用在院內實習的機會為這項春聯義賣發聲，感謝各界的支持，助他們求學之路一臂之力，同時也祈願疫情快散去，恢復正常的生活。

▲門諾醫院大廳內掛滿春聯，充滿洋裝洋喜歡氣。

門諾醫院表示，東部護理人員培育計畫自2016年起至今，已培育123人，除了與台北馬偕專校合作招募公費生專班外，還包括與其他學校建教的獎助專案。

令人欣慰的是，首屆與台北馬偕專校建教合作的15位應屆畢業生也即將在今年7月回到門諾醫院服務，對於醫院護理人力的穩定及投入是最實質的幫助。而這項計畫不僅能夠協助對護理有興趣的孩子投入護理專科的領域，還能夠讓他們習有一技之長；將來學有所成返鄉服務。

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