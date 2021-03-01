護藻礁也護鳳梨農　時力台南新營連署「藻礁公投」義賣鳳梨

▲時代力量黨主席立委陳椒華在新營南瀛綠都心公園入口擺攤，邀請市民連署支持藻礁公投連署，同時義賣台灣本土鳳梨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時代力量黨主席立委陳椒華1日上午偕台南市東山區科里里王正元里長、後壁區新嘉里里長張細雲、陳椒華國會辦公室、時代力量台南黨部與嘉義辦公室人員，前往新營南瀛綠都心公園入口擺攤，邀請市民連署支持藻礁公投連署，同時義賣台灣本土鳳梨，鼓勵大家採購，義賣所得將捐給藻礁公投主辦單位。

立委陳椒華指出，光前兩天連假，時代力量就收到約6千份連署，加上之前累積的共約萬份，雖然2月28日發起單位統計連署份數已經達到中選會要求的29萬門檻，但考慮到可能會有填寫未完善遭到剔除的連署書，希望繼續衝刺達到35萬份安全門檻，時代力量會與大家一起努力到最後。

陳椒華表示，她從政前就關注藻礁議題、親自參與環評等相關會議，以時代力量身份參選時，全黨候選人也共同簽署支持守護藻礁承諾書，進入立法院後多次協助相關團體以記者會等形式發聲，全台各地黨部、服務處更是串聯衝刺公投連署，守護藻礁決心堅定始終如一。

陳椒華重申，時代力量反核立場不變，請有心人士不要曲解公投立場，並呼籲經濟部正視替代方案的評估，也呼籲新北市長侯友宜對台北港方案表態。

針對最近中國藉故停止進口台灣鳳梨，陳椒華認為，中國大陸此次行徑在商業邏輯跟科學上都說不通，顯然是針對性的政治決策，只會招致反感，並且讓台灣人民更團結對抗中國的鴨霸，許多民眾都自發購買鳳梨支持農民，1日連署攤位也進行鳳梨義賣，所得將全數捐給藻礁公投發起團體。

不過，陳椒華也指出，農業市場變動不能只靠民間熱心或政府短期砸錢救市，根本上政府應對中國要更加提高警覺，針對出口中國佔比較高的農作物應及早開發多元市場，讓行銷通路更健全。

里長王正元也說：「自己環境自己救！自己鳳梨自己救！」除了邀請台南市民朋友踴躍支持連署，他也要告訴中國，台灣不是嚇大的，無理的政治操弄台灣人民不會認同。

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