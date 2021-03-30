義賣翡翠1300萬供養仁波切　蔡萬霖長子挨告侵占結果出爐

▲台北地檢署偵辦蔡萬霖長子蔡政達被控侵占案，認為罪嫌不足，處分不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

已故國泰集團蔡萬霖的長子蔡政達，在8年前提供一批翡翠珠寶，由中間人拿去義賣，勸募所得用來供養喇嘛東周仁波切，陳姓貴婦花了1300萬元買下翡翠後，發現錢一直沒用來買道場供養，控告蔡政達以及中間人涉嫌侵占，但台北地檢署調查後，認為案件應屬民事契約糾紛，犯罪嫌疑不足，30日處分不起訴蔡等3人。

貴婦陳秀桂提告指控，她在2013年間，得知婦人林麗香要籌措經費，買道場供養喇嘛東周仁波切，因此在同年12月3日簽約，陳婦以1380萬元，買下「匿名功德主」捐贈的翡翠項鍊及戒指，其中1300萬元用來買道場供東周仁波切及眾人修行，80萬元則捐贈西藏希望小學等單位。

但是到了2018年間，陳姓貴婦發現錢一直沒用來買道場，跟當初說好的不一樣，開始打民事官司，要求林婦返還1300萬元；林婦則辯稱，提供翡翠義賣的「匿名功德主」，就是蔡政達，因為幾次尋覓場地都因價格等問題沒成功，林婦已經依蔡的要求，透過女子趙玉珮，把錢轉匯回給蔡。

蔡政達在這場民事官司中，以參加人身分表示，他委託林婦代銷翡翠，只是剛好在同一時間，同意協助幫仁波切買道場，2件事情沒有關聯；全案經高院審理後，判決林婦應該返還1300萬元給陳姓貴婦。

民事官司由高院判決林婦須返還1300萬元給陳姓貴婦，現正上訴最高法院審理中，陳姓貴婦另外提起刑事告訴，指控蔡政達和林麗香、趙玉珮3人涉嫌侵占買道場用的1300萬元，但台北地檢署檢察官調查後，認為陳姓貴婦付錢已經買到翡翠，後續金錢用途屬於民事契約糾紛，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴蔡政達等3人。

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