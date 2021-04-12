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接受柯文哲花8000元與人同居租房　陳佩琪：有這種好康就去

▲▼柯文哲,陳佩琪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委王定宇3月被爆，與同黨發言人顏若芳同居，事後聲稱是向對方以8000元價格租房，彼此是「房東、房客」關係。台北市長柯文哲的妻子陳佩琪當時被問，是否接受柯文哲花8000元向別人租房子同居？陳佩琪事隔近1個月後回應，「有這好康就去啊！」

陳佩琪12日於臉書寫道，自己日前隨市府團隊去新竹交流時，被問「妳接受柯文哲花8000元向人租房子，且每週出入5天嗎？」高房價是民怨之首，以她外行人也覺得台灣經濟真奇怪，上班族把賺來的錢的八、九成拿去買房，卻緊縮其他消費，只差她與柯文哲收入較多，可以買到較好地段的房子，「但一間市中心蛋黃區的房子也讓我們這種做30年的醫生夫妻吃不消，更何況一般上班族。」

陳佩琪稱，當初花大錢買這地段， 也是為了柯文哲騎車去醫院方便，印象中有天柯文哲騎車跌倒受傷，臉上傷痕讓別人以為是她抓出來的；最近台北市議員王世堅送柯文哲腳踏車，說要騎去上班，「其實他現在每天搭公車上班，議員應該送他一部公車才對，我會督促他去考張客車駕照， 保證一定物盡其用。」

最後，關於8000元租房與人同居，陳佩琪酸說，「8000塊租一間市區房子，含接送加早餐，很便宜啦！有這好康，就去啊！」

此外，針對台北市長柯文哲12日上午赴聯合醫院和平院區施打疫苗，被前桃園市議員王浩宇翻出，陳佩琪曾說過「名人帶頭打疫苗，跟改名吃壽司一樣可笑」等言論，陳佩琪指出，自己曾講過打疫苗要根據自身狀況，只是大家焦點著重於「打針是跟風行為」，不過今天柯文哲稱，首長接種疫苗不會提高民眾施打意願，「應該是呼籲我的看法啊！」

至於自己到底要不要打AZ疫苗，陳佩琪說，之前不想回答是怕活動失焦，但以她是基層醫護一員的看法，要提高目前AZ疫苗的30萬劑施打率，不是叫別人出來打醫護就會跟上，「只要指揮中心宣布台灣人只有AZ疫苗可打，別無其他，我想很多人會在別無選擇下，乖乖打AZ，或許我也會考慮。」

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