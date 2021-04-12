「台灣不可能永遠鎖國」　柯文哲：我不會管其他縣市長何時打疫苗

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於12日上午9時30分赴聯合醫院和平院區接種疫苗，對於他先喊出要施打疫苗的時間，但比較晚公布施打時間的新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦等人，最後前往接種的時間反而柯文哲還早，使得打疫苗時間的議題頓時被外界視為六都市長比一比。對此，柯文哲表示，「我的個性是完全按照SOP，不會去管別人何時打」。

▲柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲12日上午9時30分準時抵達聯合醫院和平院區，先是到達報到站繳交資料，接著去一旁問診區告知院方身體狀況，並由和平醫院院長黃弘孟說明施打流程。隨後，柯文哲從問診間出來，與台北市副市長蔡炳坤一同施打AZ疫苗。

柯文哲打完疫苗、準備去一旁休息30分鐘前接受媒體聯訪。被問到打完的感覺？柯文哲表示，「還好啦！」他上次有來視察，還特別交代3cc針頭改成1cc，所以針頭更細，打起來更不痛，不過價格每次差3.5元。

針對其他市長比他晚宣布要施打，例如桃園市長鄭文燦早上8時赴桃醫施打，侯友宜8時15分到新北聯合醫院三重院區，台中市長盧秀燕9時，而柯文哲先喊卻時間最晚，接種疫苗時間成為政治角力，柯文哲強調，「我不管別人！」對他來講早上7時30分上班開晨會，8時30分開疫苗追蹤報告，「我的個性是完全按照SOP，不會去管別人何時打。」

至於現在縣市首長帶頭打，是否會增加施打率，柯文哲則表示，目前台灣沒有疫情，不過台灣不可能一直鎖國下去，終究還是要開放邊境，他每天看資料看到入境被攔下來的人，一天都3、4個以上，這些人一旦進入社區，感染會擴散，台灣不可能永遠鎖國，終究還是要打疫苗。