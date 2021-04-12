首長打疫苗增加接種率？柯文哲：邊境一開放　大家還是要乖乖打

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前表示，AZ疫苗擴大接種，12日起展開第二波施打，施打對象包括中央及地方政府防疫人員、高接觸風險的工作者；身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦和台中市長盧秀燕，皆於12日接種疫苗。對於各地方首長接種疫苗，是否會增加醫護人員等人接種意願？柯文哲直言，「不會。」

▲柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市長柯文哲12日上午9時30分赴聯合醫院和平院區接種AZ疫苗，施打疫苗後短暫接受媒體訪問。關於現在AZ疫苗接種率低，時間上會不會打不完？柯文哲說，現在最主要問題是「手頭上沒疫苗」，美國已經打了1億7000萬，以色列接種率70％，現在問題是沒疫苗，不是大家不打，「只要把邊境一開放 大家一定會乖乖要打。」

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

至於各縣市首長帶頭接種疫苗，是否會增加其他可施打對象的接種意願？柯文哲直言，「不會啊！」不過他還是認為，今天大家不打疫苗，是因為還在封鎖邊境狀態，只要邊境一打開，大家還是要乖乖打，且「你要不要一輩子戴口罩？」

柯文哲表示，目前台灣沒有疫情，不過台灣不可能一直鎖國下去，終究還是要開放邊境，他每天看資料看到入境被攔下來的人，一天都3、4個以上，這些人一旦進入社區，感染會擴散，台灣不可能永遠鎖國，終究還是要打疫苗。

不過，柯文哲強調，現在最主要問題是疫苗數不夠，台灣有2300萬人，假設要打2000萬人，那還要乘以2，總共4000萬支，現在手頭只有30萬支疫苗，離需要量還差太多。