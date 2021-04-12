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北市聯醫AZ疫苗「3cc針具換1cc」增加成本　柯文哲：抽得比較精確

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲12日上午赴聯合醫院和平院區施打AZ疫苗，爆出台北市聯合醫院的針頭從3cc改成1cc，所以打起來比較不痛，且比較精準，不過每支針價格較貴。聯合醫院總共有5個院區可施打AZ疫苗，配發1600劑左右，共施打540劑左右；由於一開始3cc針具是中央配發，成本可說是0元，現在北市聯合醫院更換成4.9元的1cc針具，換算下來增加約2646元。

▲▼柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲12日上午9時30分準時抵達聯合醫院和平院區，先是到達報到站繳交資料，接著去一旁問診區告知院方身體狀況，並由和平醫院院長黃弘孟說明施打流程。隨後，柯文哲從問診間出來，與台北市副市長蔡炳坤一同施打AZ疫苗。

▲▼柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲打完疫苗、準備去一旁休息30分鐘前接受媒體聯訪。被問到打完的感覺？柯文哲表示，「還好啦！」他上次有來視察，還特別交代3cc針具改成1cc，所以針頭更細，打起來更不痛，不過價格每次差3.5元。

關於3cc針頭改成1cc，柯文哲說，一開始衛福部配下來是用3cc針具打，但事實上每個人第一劑量為0.5cc，因此用1cc針具抽比較精準，當然要用5cc的打也可以，就是技術問題。

據了解，一瓶AZ疫苗為6cc，大約可打10劑，約10至12人；AZ疫苗一人總共要打2次，第一次接種0.5cc後，8週才能再接種0.5cc。北市衛生局疾病管制科長余燦華會後受訪時補充，1cc針頭刻度較小，抽得準度比較精準，比較不會浪費疫苗。

余燦華說，原本3cc針具是中央統一配發的，北市共拿到1萬900劑AZ疫苗，大約已經接種了4000多劑，其中聯醫5個院區共拿到1600劑，截至上禮拜共打了540劑左右，因此增加的預算，可以「幾劑乘以4.9」來計算。

由於中央原本配發的3cc針頭，對北市而言為0成本，因此略估增加成本為540乘以4.9為2646元左右。至於柯文哲所謂的「價格每次差3.5元」，是因為1cc針具為4.9元，3cc針具為1.4元，相減後為3.5元。

增加成本部分，柯文哲於一旁診間休息時再補充，由於1cc抽得比較精確，看能不能用這邊省下來的錢，去平均分散針頭多出的成本。

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