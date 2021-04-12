「柯文哲不要看不起年輕人」　何孟樺：逃避核四質疑就惱羞

▲民進黨北市黨部副執行長何孟樺。（資料照／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

台北市議員苗博雅日前要求台北市長柯文哲針對是否支持重啟核四表態，而柯文哲在受訪時反擊，認為年輕人帶頭搞意識形態，不是很高興。對此，民進黨北市黨部副執行長何孟樺12日表示，民眾黨在能源議題上沒論述、沒方案，更沒對話勇氣，柯文哲逃避質疑，就惱羞成怒，「請不要看不起年輕人」。

針對苗博雅對柯文哲的批評，民眾黨透過臉書反擊，強調很多政治議題，從來不是「贊成」或「反對」這麼簡單，背後有許多因素需要考慮，而民主政治不只是投票，更重要的是溝通、討論、協調，找出對國家人民最有利的方法。

對於重啟核四，民眾黨表示，基於安全與成本考量，基本態度上是反對的，但更重要的是，政府有義務清楚告知人民核電廠陸續除役後的能源規劃，電力的缺口是否能靠再生能源補上，電價又會漲多少？

民眾黨認為，如果只是喊非核家園的口號，卻讓人民陷入沒有任何能源替代方案的恐懼中，整天操作正反兩極、非黑即白的民粹，這是不負責任的作法。

對於民眾黨的說法，何孟樺也透過臉書回擊，強調民進黨會把心力集中向社會大眾溝通，因為相信大家在了解相關資訊後，會為台灣下一代選擇正確的方向。

何孟樺說，蔡英文其實早就在做了，好比粉專上的「能源小教室」貼文，就是用數據清楚向大家說明台灣的「非核家園」目標該如何達成。

何孟樺指出，口口聲聲說促成有意義政策討論的民眾黨，在能源議題上沒有論述、沒有方案，更沒有和市民對話的勇氣；而柯文哲不需要因為自己在核四議題上前後不一、逃避質疑，就惱羞成怒批評他人，「到底是誰在搞意識形態」？

何孟樺表示，請民眾黨和柯文哲不要看不起年輕人，接下來她會努力向社會說明，身為執政黨的民進黨在公投的態度和立場。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

