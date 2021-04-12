　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲不要看不起年輕人」　何孟樺：逃避核四質疑就惱羞

▲▼民進黨中常會邀請基隆市長林右昌專案報告，會後民進黨發言人何孟樺轉述會議內容。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨北市黨部副執行長何孟樺。（資料照／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

台北市議員苗博雅日前要求台北市長柯文哲針對是否支持重啟核四表態，而柯文哲在受訪時反擊，認為年輕人帶頭搞意識形態，不是很高興。對此，民進黨北市黨部副執行長何孟樺12日表示，民眾黨在能源議題上沒論述、沒方案，更沒對話勇氣，柯文哲逃避質疑，就惱羞成怒，「請不要看不起年輕人」。

針對苗博雅對柯文哲的批評，民眾黨透過臉書反擊，強調很多政治議題，從來不是「贊成」或「反對」這麼簡單，背後有許多因素需要考慮，而民主政治不只是投票，更重要的是溝通、討論、協調，找出對國家人民最有利的方法。

對於重啟核四，民眾黨表示，基於安全與成本考量，基本態度上是反對的，但更重要的是，政府有義務清楚告知人民核電廠陸續除役後的能源規劃，電力的缺口是否能靠再生能源補上，電價又會漲多少？

民眾黨認為，如果只是喊非核家園的口號，卻讓人民陷入沒有任何能源替代方案的恐懼中，整天操作正反兩極、非黑即白的民粹，這是不負責任的作法。

對於民眾黨的說法，何孟樺也透過臉書回擊，強調民進黨會把心力集中向社會大眾溝通，因為相信大家在了解相關資訊後，會為台灣下一代選擇正確的方向。

何孟樺說，蔡英文其實早就在做了，好比粉專上的「能源小教室」貼文，就是用數據清楚向大家說明台灣的「非核家園」目標該如何達成。

何孟樺指出，口口聲聲說促成有意義政策討論的民眾黨，在能源議題上沒有論述、沒有方案，更沒有和市民對話的勇氣；而柯文哲不需要因為自己在核四議題上前後不一、逃避質疑，就惱羞成怒批評他人，「到底是誰在搞意識形態」？

何孟樺表示，請民眾黨和柯文哲不要看不起年輕人，接下來她會努力向社會說明，身為執政黨的民進黨在公投的態度和立場。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
直擊女友「跪地吞吐」！　他求婚驚喜變驚嚇
恐怖影片！美28歲警臨檢　駕駛突拿「AR-15步槍」射死他
快訊／6樓加蓋鐵皮屋大火　23歲房仲燒成焦屍
快訊／桃園街頭競速失控撞擊火燒車！紅光沖天搶救中
拖吊車吊臂沒收撞ETC鐵架！　整根噴飛險砸後車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍辭假的？罹難者頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留

海軍「神鷹守護神」觸犯軍方天條　服役36年士官長酒駕被汰除

美駐巴西大使PO與台灣代表合照　盛讚台灣是「全球技術領航者」

「柯文哲不要看不起年輕人」　何孟樺：逃避核四質疑就惱羞

藍營要陳其邁簽「反空汙承諾書」　民進黨議員趨前解圍...吵成一團

管碧玲爆：營造業負責人違法兼任工地主任「10年只罰4件」

北市聯醫AZ疫苗「3cc針具換1cc」增加成本　柯文哲：抽得比較精確

蓬佩奧下棋爽配官田鳳梨乾　黃偉哲無時差PO文感謝力邀參訪台南

HFX頒獎給蔡英文被加拿大施壓　外交部：獲獎是對抗疫、民主殊榮

蓬佩奧曬鳳梨乾挺台灣　外交部證實今年訪台機率高

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

林佳龍辭假的？罹難者頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留

海軍「神鷹守護神」觸犯軍方天條　服役36年士官長酒駕被汰除

美駐巴西大使PO與台灣代表合照　盛讚台灣是「全球技術領航者」

「柯文哲不要看不起年輕人」　何孟樺：逃避核四質疑就惱羞

藍營要陳其邁簽「反空汙承諾書」　民進黨議員趨前解圍...吵成一團

管碧玲爆：營造業負責人違法兼任工地主任「10年只罰4件」

北市聯醫AZ疫苗「3cc針具換1cc」增加成本　柯文哲：抽得比較精確

蓬佩奧下棋爽配官田鳳梨乾　黃偉哲無時差PO文感謝力邀參訪台南

HFX頒獎給蔡英文被加拿大施壓　外交部：獲獎是對抗疫、民主殊榮

蓬佩奧曬鳳梨乾挺台灣　外交部證實今年訪台機率高

Angelababy美背全露輸了！「黑天鵝之爭」倪妮羽毛披肩氣場爆棚

南投一日遊！玩刺激飛行傘大啖在地美食　享受峇里島式度假感

《刻在你心底的名字》陳昊森來了　要為統一獅開球深情演唱

林佳龍辭假的？罹難者頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留

藍道砍26分8籃板5助攻捍衛主場　尼克2連勝重返5成勝率

富邦悍將「女子女子」日首創女孩外拍會　與FA甜美拍照

14歲弟不愛上學「被送去做工」　4天後累癱喊「讀書好！讀書好！」

北市大稱霸大專棒球、男足和女排　校長戴遐齡卸任前風光擁四冠

《全明星》何孟遠IG發文謝罪跪了！　王家梁：我先準備一盤碎玻璃

「瘋媽祖遶境」釀腎衰竭、腿殘！醫曝致命徵兆　有咖啡尿別硬撐

政治熱門新聞

股神高嘉瑜擁21張台積電　逢低狂買護國神山身價曝光

機車不用申報！赤貧級立委身家曝　她債務高達4.4億

面前倒下一人！張麗善CPR急救畫面曝光

快訊／蔡英文拍板：4項公投「皆不提對案」　下令全黨傾全力說明

新立委身價排行出爐！　「桃園賈靜雯」存款6000萬

彰化市長林世賢腎結石發作　半夜送急診

高嘉瑜喊蔣萬安「未來市長」　楊蕙如嗆：是對陳時中沒信心？

76行者無酬修復遺體卻被攻擊　律師曝艱困狀況

對陸貿易順差破千億　馬英九回應了

南非台商成立院車王　保時捷、勞斯萊斯她都有

他結婚4次申請32天婚假　公司不准假遭罰

轉型正義？中正紀念堂廣播增這2字

孫大千批太魯閣事故蘇貞昌欠全民5答案

民進黨現形了？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

更多熱門

相關新聞

北市聯醫AZ疫苗「3cc針頭換1cc」

北市聯醫AZ疫苗「3cc針頭換1cc」

台北市長柯文哲12日上午赴聯合醫院和平院區施打AZ疫苗，爆出台北市聯合醫院的針頭從3cc改成1cc，所以打起來比較不痛，且比較精準，不過每支針價格較貴。聯合醫院總共有5個院區可施打AZ疫苗，配發1600劑左右，共施打540劑左右；由於一開始3cc針頭是中央配發，成本可說是0元，現在北市聯合醫院更換成4.9元的1cc針頭，換算下來增加約2646元。

首長打疫苗增加接種率？柯文哲：邊境一開放　大家還是要乖乖打

首長打疫苗增加接種率？柯文哲：邊境一開放　大家還是要乖乖打

「台灣不可能永遠鎖國」　柯文哲：我不會管其他縣市長何時打疫苗

「台灣不可能永遠鎖國」　柯文哲：我不會管其他縣市長何時打疫苗

「一直拖不如先打」　柯文哲接種AZ疫苗：針頭換成1cc比較不痛

「一直拖不如先打」　柯文哲接種AZ疫苗：針頭換成1cc比較不痛

LIVE／柯文哲接種AZ疫苗

LIVE／柯文哲接種AZ疫苗

關鍵字：

何孟樺柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

星巴克4／12起連5天買一送一

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

22歲妹懷孕閃婚！丈夫聽完產檢秒封鎖

即／16歲高中生陳屍家中！

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

鄧福如遭控外遇「害人小產」！經紀人回應了

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面