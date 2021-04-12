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社會 社會焦點 保障人權

北市離譜警炒股竟找報案人借錢　他問何時做筆錄被回：給錢就可以

記者張君豪／台北報導

台北市議員陳怡君12日下午在市議會警政衛生質詢中揭露台北市內湖、中正一警分局有兩名離譜警員向民眾借錢，造成民眾身心壓力過大，民眾想報案，卻還要承受警員借錢的壓力，怒批「台北市警局的螺絲鬆到有夠離譜」。

▲對於中正一警分局仁愛路派出所警員鄧兆佑借錢醜聞，該分局督察組長李秉蒼12日下午出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲對於中正一警分局仁愛路派出所警員鄧兆佑借錢醜聞，該分局督察組長李秉蒼12日下午出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

議員陳怡君表示，日前陳情人到服務處求助，他在離職時被前公司控告傷害，陳情人為求自保，致電中正一警分局仁愛派出所警員到場報案，希望調閱監視器畫面求自保。但這名警專33期畢業的警員鄧兆佑到場與陳情人加LINE之後，鄧姓警員竟反過來向他借錢。

▲對於中正一警分局仁愛路派出所警員鄧兆佑借錢醜聞，該分局督察組長李秉蒼12日下午出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）▲對於中正一警分局仁愛路派出所警員鄧兆佑借錢醜聞，該分局督察組長李秉蒼12日下午出面說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲對於中正一警分局仁愛路派出所警員鄧兆佑借錢醜聞，市議員陳怡君提供line截圖說明。（圖／記者張君豪翻攝）

陳情人於3月18日報案後，不斷詢問鄧員何時可以製作筆錄，未料警員拖延製作筆錄迄今，反向報案民眾要借六萬元款項，希望可用來做股票交割款、鄧員甚至離譜傳訊「以後會還陳情人人情」、「如果沒有錢沒關係，是否可以介紹手頭闊裕的朋友借錢」，如踏離譜行為真是警紀蕩然無存。

陳情人因失業需自保才找上警方，未料反被中正一派出所警員借錢，陳情人說身上只剩四萬元可借，但鄧姓警員依然沒有惻隱之心，在得知陳情人可借款後，才積極表示要做筆錄。

市議員陳怡君痛陳，台北市警局警紀敗壞，民眾要報案向警方求助，警員反過來向報案人借錢「台北市警察都這樣幹的嗎？」警察只想借錢無心處理公事，實在有夠離譜！

陳怡君更透露，今年初她協調一位內湖分局警員向民眾借款三萬，說好分期付款，至今一年多了，在民眾民代催促下，才一千二千的還款，這樣的態度，警員形同擺明放爛不願還款。陳怡君質詢要求台北警察局長重新檢討員警風紀操守問題。陳怡君要求警局於三日內做完筆錄，並保存證物，確保民眾權益。

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