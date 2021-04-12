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社會 社會焦點 保障人權

離譜！男保全做筆錄竟被25歲警加Line要借6萬　玩股票對話內容曝光

▲▼台北市議員陳怡君。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員陳怡君日前接獲一名R姓男子陳情，R男3月18日在保全公司離職前，與同事起衝突，隨後報警請警察調監視器，被一名鄧姓員警加LINE；但當R男3月28日想與鄧姓員警做筆錄時，對方竟突然提想借6萬元，直至4月12日上午陳怡君要在台北市議會質詢此案時，鄧警都還在過問。對此，北市警察局長陳嘉昌表示，已要求中正一分局將該名員警調離職務。

陳怡君12日下午於台北市議會警政衛生委員會質詢時表示，她接獲一個陳情服務案，一名年約40歲的R姓男保全在跟前公司離職時，有發生不愉快事情，所以導致肢體上有衝突，因此請北市中正一分局仁愛派出所的年約25歲鄧姓員警到場，希望可以製作筆錄與調監視器還原真相；事後鄧姓員警私下與R男加LINE，竟是惡夢的開始。

▲▼鄧姓員警藉由LINE，私下與報案R男借款6萬元，聲稱要付股票交割款。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

▲鄧姓員警藉由LINE，私下與報案R男借款6萬元，聲稱要付股票交割款。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供，以下皆同）

從LINE對話紀錄可見，R男於3月28日詢問鄧姓員警有無空做筆錄？對方卻在3月30日突然詢問，有沒有手頭比較闊綽的朋友？因為自己有在玩股票，上週不小心買了一支股票，交割款卻不夠，大約6萬元，要在5月底以前還，所以才詢問R男，承諾「大哥若能幫此事，我一定會還大哥人情。」

後來R男表示「一定要6萬元嗎？我有困難。」鄧姓員警回應，「大哥有什麼疑問？我可以電話跟你講。」而R男則說自己只有4萬元。隨後鄧姓員警不斷打電話詢問R男情況，但R男皆未回應。

▲▼鄧姓員警藉由LINE，私下與報案R男借款6萬元，聲稱要付股票交割款。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

事隔好幾天，R男表示，自己感冒無法說話，並關心鄧姓員警的股票，「不是3天要交割嗎？」只見鄧姓員警竟說，「我跟營業員那邊交情不錯，可以擋一下。」並質疑日前R男說自己只有4萬元的意思，「所以大哥是可以借我？」、「你不用擔心，五月底前一定歸還。」甚至給R男銀行帳號，並直到12日上午7時都還不斷詢問。

陳怡君指出，R姓男子想做筆錄，但是鄧姓員警卻在乎的是，因為股票交割款要6萬元，所以一直想借錢，從3月18日事情發生至今快一個月，到現在還沒辦法做筆錄；R男機警想到股票交割帳戶應於3天內準備足夠金錢，才能支付買賣股票的股款，因此拖了超過3天才回覆，還不斷提及自己失業、身上只剩4萬元，可鄧姓警察一點惻隱之心都沒有，繼續說能不能借、匯款。

陳怡君說，自己要確定與R男對話的是不是鄧姓員警，但警察局不提供鄧姓員警的手機，直到11日晚間鄧姓員警將存摺傳給R男，她才能真正確認就是本人，非常離譜。「請問在台北市報案做筆錄，有這麼困難嗎？需要到6萬元嗎？」過去看新聞是民眾沒錢吃飯、找警察借錢，現在竟然變成「警察買股票需要交割款，跟製作筆錄的民眾借錢。」

陳怡君痛批，柯文哲稱低薪是貪污溫床，警察是正義的象徵，不應該發生這種事情，要求警察局重新檢討員警風紀操守問題，並於3日內做完筆錄，並保存證物，確保民眾權益。

北市警察局長陳嘉昌備詢時表示，案情已經很明確，是同仁不對，「我要求中正一分局把這個人調離職務。」

而北市警察局中正第一分局督察組長李秉蒼受訪時則回應，鄧姓員警與民眾借錢一案，本分局事前尚未接穫案件檢舉，現在已請該員警接受調查，本分局嚴懲不貸，依法究辦。

▲▼鄧姓員警藉由LINE，私下與報案R男借款6萬元，聲稱要付股票交割款。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

▲▼鄧姓員警藉由LINE，私下與報案R男借款6萬元，聲稱要付股票交割款。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

▼鄧姓員警直至12日上午都還打電話關心R男是否匯款。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

▲▼鄧姓員警藉由LINE，私下與報案R男借款6萬元，聲稱要付股票交割款。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

▼北市警察局中正第一分局督察組長李秉蒼。（圖／記者袁茵攝）

▲▼北市警察局中正第一分局督察組長李秉蒼。（圖／記者袁茵攝）

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