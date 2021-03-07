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過年值班竟帶餐廳老闆女兒回警局過夜　北市警副分局長遭記過拔官

▲▼圖為承辦該案的北市士林警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

▲北市士林警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

台北市士林分局某位副分局長遭週刊爆料，過年期間晚上值班時，居然酒後帶著一名女子在該分局的副分局長勤室內過夜，隔天該女子準備離開遭一名同分局的中階警官募集蒐證，並記下時序後上報分局長，經士林警分局調閱駐地監視器後，確認該副分局長的確有酒後帶女返回駐地寢室過夜，嚴重違反「警察勤務規定」、「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」日前遭市警局嚴懲調職。

知情人士透露，出事的副分局長在農曆初二值班期間，晚間前往轄區位於士林區德行西路一家餐飲店用餐，席間與該餐廳的業者女兒相談甚歡，他酒醉後居然把老闆女兒（約30多歲）帶回士林警分局副分局長辦公室內寢室過夜；直到隔天快中午，這名女子盥洗完畢準備離開分局，卻在走廊遭另名中階警官目擊且記下時序蒐證，事後通知該分局督察組調閱駐地監視器蒐證後通報分局長。

士林分局長獲報後，檢視分局監視器畫面，確認該名副分局長酒後帶女子返回辦公室過夜，過程嚴重違反勤務規定，加上該副分局長已婚身分，妻子也在警界服務，他攜女返回分局住宿行為也嚴重違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」；事發後，士林警分局強調依規定自清自檢移送市警局督察室接受調查，目前已將該副分局長調離現職。

據了解，該副分局長是警察大學行政警察系畢業，曾任市警局預防科股長、及文山二警分局副分局長等職務，本來是警界明日之星的他，未來宦途恐遭重挫。台北市警局7日對該副分局長攜女回警局過夜的離譜情事祭出嚴懲，記過兩次，並於8日責令該副分局長調任市警局民防管制中心專員。

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