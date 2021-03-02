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強迫推銷詐騙黨橫行北車！職軍被逼「捐款10萬」　警拘5男女

記者張君豪／台北報導

從去年7月起台北車站出現一批專門以贊助弱勢家庭、成立動漫工作室為由兜售零錢包的詐騙黨、他們做工粗糙的零錢包以300元高價強迫推銷，甚至有民眾從錢包拿出千元紙鈔後，就被以贊助工作室為理由威逼強索，轄區中正一警方接獲多位民眾報案後，報請地檢署指揮日前收網逮捕這個惡劣的「推銷黨」詐騙集團。

▲中正一警方宣布破獲橫行台北車站的強迫推銷詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正一警方宣布破獲橫行台北車站的強迫推銷詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正一警方宣布破獲橫行台北車站的強迫推銷詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中正一警方宣布破獲橫行台北車站的強迫推銷詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警方表示，黃姓主嫌（29歲）夥同其他4名男女從去年7月間在台北車站以家境困難、救助清貧等藉口，向路過的通勤男女民眾推銷零錢包，若見到對方動搖遲疑，則會繼續以話術要求對方捐獻、甚至對方拿出大鈔要求找零，黃嫌等人則會直接強索收下，等同變相「不樂之捐」

警方從去年底陸續接獲民眾報案，發現有高中生因此被「強迫推銷」騙光生活零用金，也有職業軍人因挺不過推銷黨的群眾包圍被強索「贊助本土漫畫工作室為由」遭強迫提款捐了10萬元。

中正一警方25日收網拘提黃姓主嫌等3男2女5人到案，經警方清查發現共有12名被害人，總詐騙財損金額超過新台幣30萬元，警方指出該「強迫推銷」詐欺集團鎖定人性弱點強索不樂之捐，警詢後依違反詐欺罪嫌將5人移送台北地檢署複訊。

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