快訊／監守自盜3550萬又擄人！搶犯返台未居檢「偷跑台北爽玩3天」

▲台北市中正一警分局1日晚間在台北車站旁查獲規避檢疫的吳姓男子。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

高雄45歲吳姓男子犯下衛豐保全監守自盜案，多年前逃亡大陸，但他2月27日晚間搭機從大陸廈門抵達桃園機場，本應依規定居家檢疫14天，但下機後卻未搭乘防疫專車，而是自行搭乘國光後奔赴台北車站。高雄市警方緊急協查，確定吳男潛逃台北後，轉交台北市警局接手。中正一分局警方獲報，1日傍晚6點在台北車站旁查獲吳男，將人交由高雄市防疫人員接手安置。

根據警方調查，吳柏霆2005年在衛豐保全任職期間，犯下3550萬元運鈔車監守自盜案，案發後警方追回3240萬元贓款，但吳男仍攜帶300多萬元循小三通模式從金門潛逃大陸。不久後，吳男在中國大陸犯下綁票案遭逮捕，判刑入獄10年，今年2月27日才返台定居。

當天吳男晚間6點抵台，本應搭乘防疫專車到居家檢疫所進行14天自主管理，但他從境管人員手中領到防疫專用手機後，立刻關閉防疫手機電源，再自行搭國光號客運到台北車站，致使防疫人員無法憑藉手機訊號追人、緊急通報警方協尋。

由於吳男剛出獄返台，身上並無現金，所以下車後就在台北車站周遭、地下街商場遊蕩，期間還去過台大醫院、228公園等人潮聚集處。中正一警方1日晚間6時許在捷運台北車站M8出口將他查獲，後續將把人交由高雄市防疫人員帶回安置。

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