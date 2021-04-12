陸男尚比亞出差戀25歲嫩妹　聞女友懷孕後秒消失

▲尤妮絲為照顧7個月大的孩子，生活陷入困境。（圖／擷取自NKANI）

實習記者陳培鈞／綜合報導

一名陸籍男子到尚比亞出差時，結識了25歲的女子尤妮絲（Eunice Nasungwe），兩人隨即展開戀情，同居好幾個月，甚至到了論及婚嫁的程度。沒想到尤妮絲懷孕的消息傳出後，男友竟然搞消失，尤妮絲只好向媒體揭露自身遭遇，希望男友負責。

綜合外媒9日報導，來自尚比亞盧薩卡欣達區（Lusaka's Chainda）的尤妮絲，向媒體揭露，自己被陸籍男友拋棄的遭遇。尤妮絲表示，男友起初告訴她，因為獨自來到異鄉，希望可以有妻子照顧，她才會願意和男友同居，男友甚至見過她的父母，兩人已到論及婚嫁的程度，沒想到聽到自己懷孕的事後，男友卻從此消失不回家。

▲得知尤妮絲懷孕，男友居然選擇消失。（示意圖／翻攝pakutaso）

尤妮絲的孩子已有7個月大，經濟陷入困頓，不僅三餐難以溫飽，還要想辦法賺錢養孩子，她也曾前往男友的公司，卻被告知，公司只允許中國人進入，但她卻看過尚比亞人在公司進出，令她十分不解。尤妮絲還得知，孩子的父親是該公司的老闆之一，且公司不允許中國人迎娶尚比亞人。

尤妮絲難過的提到，她的孩子還小，即使他是陌生人，他也需要父親，希望男友能負起責任。