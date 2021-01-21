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魔鬼瀑布冒死自拍　女「環抱瀑布邊緣」差一步墜崖！只為變IG網紅

記者詹雅婷／綜合報導

美國賓州25歲女碩士生蘿絲為了衝高IG粉絲數，去年12月前往非洲時，特地在維多利亞瀑布「魔鬼池」（Devis Pool）自拍，躺在湍急水流之中，大膽只用雙手環抱瀑布崖邊，一不小心就有可能被沖走。只不過，此前才有人在此喪命，大批網友紛紛批評她行為魯莽，「這一點都不酷。」

▲▼ 美國賓州25歲女碩士生蘿絲（Amairis Rose）來到魔鬼池自拍。（圖／翻攝自當事人IG）

▲網友直言，她很幸運沒被水沖走。（圖／翻攝自當事人IG）

綜合外媒7 News、Metro報導，蘿絲（Amairis Rose）去年前往尚比亞度假時，決定來到該國與辛巴威邊界的維多利亞瀑布（Victoria Falls），親眼看看被列為世界最大瀑布之一的壯觀美景。但外界關注的是，她當時身穿比基尼來到當地知名的「魔鬼池」（Devis Pool）時，不顧水流湍急，直接趴在瀑布邊自拍，更直言「我一點也不覺得怕」。

▲▼ 美國賓州25歲女碩士生蘿絲（Amairis Rose）來到魔鬼池自拍。（圖／翻攝自當事人IG）

蘿絲把這一系列的影片及照片全都分享在IG，迄今已吸引至少4.2萬人按讚和2500則留言。但許多網友紛紛批評她的行為過於魯莽，要她珍惜自身性命，「別再這麼做了，這真的很美，但一點也不酷」、「你很幸運，因為你沒有被捲走」。

▲▼ 美國賓州25歲女碩士生蘿絲（Amairis Rose）來到魔鬼池自拍。（圖／翻攝自當事人IG）

蘿絲表示，此次她來到尚比亞度假慶生，與阿姨在當地旅遊約10天，而這是她一生最令人感到興奮的旅行。談及當時去魔鬼池的經歷，她說這讓她感到自由解放，且魔鬼池邊緣其實有個向上突出的岩石，防止遊客墜谷，「一開始我很在意那些負面評論，但我現在想開了，他們根本不懂……我玩得很開心，所以沒關係。」

只不過，本月初當地才傳出死亡意外。辛巴威40歲男子羅伊（Roy George Tinashe Dikinyay）當時走在維多利亞瀑布懸崖邊緣，不慎摔落108公尺深谷喪命。

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