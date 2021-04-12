14歲弟不愛上學「被送去做工」　4天後累癱喊「讀書好！讀書好！」

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名14歲少年因不想讀書，被爸爸帶到工地上班，起初少年還覺得有趣，但連搬了4天的磚頭及泥沙後，少年累癱在地上，手掌都起了水泡，有氣無力地告訴爸爸，「讀書好，讀書好！」

根據陸媒報導，少年的爸爸表示，兒子小學時成績很好，但上了初中（國中）之後，成績開始一路下滑，並產生了不想上學、不想讀書的想法，「他從早上起來就拿著手機玩遊戲，玩到停不下來，怎麼說都不聽。」

爸爸指出，自己獨力扶養兒子，因為年輕時沒有好好讀書，找工作一直被拒絕，吃了很多虧，擺過地攤、去過工地，辛苦打拚多年才成立了自己的建築公司，為了讓兒子也能夠理解這樣的辛苦，決定帶兒子到工地體驗。

爸爸表示，他在去年夏天，帶著孩子到自己公司的一處工地，讓當時還只有13歲的兒子做搬運泥沙、磚頭的工作，「第一天他還嬉皮笑臉，覺得好玩，但第二天、第三天就開始不太想做了，還說想放棄。」

到了第四天，爸爸覺得時機已經成熟，拿著手機錄影並問了兒子幾個問題，「累不累啊？讀書好還是幹活好？」

兒子此時已經癱在地上，手上都起了水泡，有氣無力地回答，「累！讀書好，讀書好！」

爸爸也趁機教育兒子，「你不讀書的話，以後就很可能一輩子幹這種活，如果你讀書的話，有學歷你就有選擇工作的權利，明白沒？」

爸爸在接受媒體採訪時指出，在工地幹了4天活之後，他明顯感覺到兒子對課業的態度有了很大的轉變，那段時間開口閉口聊的都是課業，「我倒不是希望他的成績有多好，我只希望他能有一個正確的學習態度，能培養出學習能力，畢竟態度決定一切。」

該影片也在網路上被瘋傳，許多網友都很認同爸爸的做法，「我也是年輕時沒好好讀書，現在找工作經常被拒絕，相當後悔，爸爸用心良苦，孩子要好好體會。」但也有網友認為，同樣的方式並不適用於每個孩子，「有的孩子可能會因為這樣變得更叛逆，出現反效果。」

▼少年在工地幹了4天的活，體力已快要耗盡，癱坐在地。（圖／翻攝微博）

