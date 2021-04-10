網紅吳享宸要回家了！遺體修復後13日火化返高雄　18日公祭

▲網紅「韓德凱文森」為太魯閣408車次出軌事件罹難者（圖／翻攝韓德凱文森IG）

記者許宥孺／高雄報導

網紅「心享事宸_韓德凱文森」搭上408車次太魯閣號，經過DNA比對，確定為第49名罹難者，由於吳享宸遺體相當破碎，經修復師多日趕工後，遺體確定訂於13日在花蓮進行入殮火化，並由高雄市警局派警車擔任前導車和殿後車，護送吳享宸回高雄老家。

29歲網紅吳享宸的生命嘎然而止，來自單親家庭的他，是媽媽拉拔長大，4月8日，爸爸、媽媽和妹妹都搭上社會局專車前往花蓮，處理吳享宸後事。

▲29歲網紅受邀台東縣政府活動，搭上太魯閣408車次列車。（圖／翻攝自當事人臉書）

吳享宸的遺體確定在13日上午10點在花蓮殯儀館舉行入殮儀式，儀式結束後前往火葬場進行火化，下午1點會由左營分局警車擔任前導車，保大警車為殿後車，引導家屬移靈，協助家屬陪同吳享宸走完人生最後一程。

據了解，車隊大約會在晚間9點抵達吳享宸位於高雄左營的老家，靈堂會設在家裡，4月18日為公祭，地點在高雄市立殯儀館。

▲▼網紅韓德凱文森罹難，哥哥準備新衣物要讓他帥帥地走。（圖／東森新聞）

台東縣政府110年推出「來去駐台東」網紅徵選計畫，邀請各網紅到台東協助行銷、宣導重點政策，而網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸也受邀參與此次計畫，但沒想到卻因此搭上這班死亡列車，讓家屬悲慟不已。哥哥特地準備一套新衣，帽子上還印有「Kevin Wu」，希望能讓他帥帥的走完最後一程。