　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蓬佩奧下棋爽配官田鳳梨乾　黃偉哲無時差PO文感謝力邀參訪台南

▲▼蓬佩奧（Mike Pompeo）手拿台灣鳳梨乾下棋，喊「將軍」。（圖／翻攝Mike Pompeo推特）

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在社群媒體秀出他一邊玩西洋棋、一邊享用來自台南官田的鳳梨乾。（圖／翻攝Mike Pompeo推特）

記者林悅／台南報導

向來對台灣友善的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在社群媒體秀出他一邊玩西洋棋、一邊享用來自台灣的鳳梨乾，眼尖的台南市長黃偉哲，發現這包鳳梨乾產自台南官田，立即在臉書上向蓬佩奧致謝，並力邀他來台南參訪。

蓬佩奧在國務卿任內，大幅推動台美關係改善，解除國務院內部各種對台交流限制，落實對台灣民主與防衛的承諾，贏得不少台灣人的喝彩。今年3月9日，蓬佩奧接受媒體專訪時，表達希望來台灣參訪的意願，我國外交部也表態歡迎。

▲美國前國務卿龐培（Mike Pompeo），在社群媒體秀出他一邊玩西洋棋、一邊享用來自台南官田的鳳梨乾，黃偉哲市長立即在臉書上向龐培歐致謝，並力邀他來台南參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長立即在臉書上向龐培歐致謝，並力邀他來台南參訪。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲市長表示，這個月初，他看到駐美代表蕭美琴與蓬佩奧在橡樹園合照時，就希望有一天能拜託蕭美琴邀請蓬佩奧來台南參訪。今天看到蓬佩奧以一個自由世界支持者的身分，稱讚來自台南的鳳梨乾，更堅信一定要邀請蓬佩奧來訪台南參訪，畢竟台南不僅是民主聖地，也是出產台灣最甜美鳳梨的縣市。

黃偉哲認為，這包鳳梨乾意義非凡，因為今年2月28日，賴清德副總統才偕同農委會，力抗中國封鎖台灣鳳梨，大力推廣鳳梨加工品銷售海外。當時賴副總統手上就是拿著這包鳳梨乾，可見台美都有共識，要讓鳳梨成為自由台灣的象徵。

蓬佩奧稍早在台灣時間大約8點，在臉書與推特同時PO出他手拿台南鳳梨乾並用西洋棋將軍對手的照片，內文："As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate." (以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨乾。將軍。)

▲美國前國務卿龐培（Mike Pompeo），在社群媒體秀出他一邊玩西洋棋、一邊享用來自台南官田的鳳梨乾，黃偉哲市長立即在臉書上向龐培歐致謝，並力邀他來台南參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲美國前國務卿龐培（Mike Pompeo），在社群媒體秀出他一邊玩西洋棋、一邊享用來自台南官田的鳳梨乾，黃偉哲市長立即在臉書上向龐培歐致謝，並力邀他來台南參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大約半小時後，台南市長黃偉哲到蓬佩奧感謝推廣台南鳳梨，並邀請他到台南來訪，留言內容："Greatest honor to know that you like the dried pineapple from Tainan, where is also the holy land of democracy and freedom in Taiwan. Cordially invite you to visit my city and enjoy the sweetest taste of pineapples and freedom." (知道您喜歡台南鳳梨乾是我們台南人極大的榮幸，台南是台灣民主與自由的聖地。誠摯的邀請您來台南，享受最甜美的鳳梨與自由的滋味。)

卸妝、清潔、按摩一罐搞定

ET快訊
直擊女友「跪地吞吐」！　他求婚驚喜變驚嚇
恐怖影片！美28歲警臨檢　駕駛突拿「AR-15步槍」射死他
快訊／6樓加蓋鐵皮屋大火　23歲房仲燒成焦屍
快訊／桃園街頭競速失控撞擊火燒車！紅光沖天搶救中
拖吊車吊臂沒收撞ETC鐵架！　整根噴飛險砸後車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍辭假的？罹難者頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留

海軍「神鷹守護神」觸犯軍方天條　服役36年士官長酒駕被汰除

美駐巴西大使PO與台灣代表合照　盛讚台灣是「全球技術領航者」

「柯文哲不要看不起年輕人」　何孟樺：逃避核四質疑就惱羞

藍營要陳其邁簽「反空汙承諾書」　民進黨議員趨前解圍...吵成一團

管碧玲爆：營造業負責人違法兼任工地主任「10年只罰4件」

北市聯醫AZ疫苗「3cc針具換1cc」增加成本　柯文哲：抽得比較精確

蓬佩奧下棋爽配官田鳳梨乾　黃偉哲無時差PO文感謝力邀參訪台南

HFX頒獎給蔡英文被加拿大施壓　外交部：獲獎是對抗疫、民主殊榮

蓬佩奧曬鳳梨乾挺台灣　外交部證實今年訪台機率高

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

林佳龍辭假的？罹難者頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留

海軍「神鷹守護神」觸犯軍方天條　服役36年士官長酒駕被汰除

美駐巴西大使PO與台灣代表合照　盛讚台灣是「全球技術領航者」

「柯文哲不要看不起年輕人」　何孟樺：逃避核四質疑就惱羞

藍營要陳其邁簽「反空汙承諾書」　民進黨議員趨前解圍...吵成一團

管碧玲爆：營造業負責人違法兼任工地主任「10年只罰4件」

北市聯醫AZ疫苗「3cc針具換1cc」增加成本　柯文哲：抽得比較精確

蓬佩奧下棋爽配官田鳳梨乾　黃偉哲無時差PO文感謝力邀參訪台南

HFX頒獎給蔡英文被加拿大施壓　外交部：獲獎是對抗疫、民主殊榮

蓬佩奧曬鳳梨乾挺台灣　外交部證實今年訪台機率高

Angelababy美背全露輸了！「黑天鵝之爭」倪妮羽毛披肩氣場爆棚

南投一日遊！玩刺激飛行傘大啖在地美食　享受峇里島式度假感

《刻在你心底的名字》陳昊森來了　要為統一獅開球深情演唱

林佳龍辭假的？罹難者頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留

藍道砍26分8籃板5助攻捍衛主場　尼克2連勝重返5成勝率

富邦悍將「女子女子」日首創女孩外拍會　與FA甜美拍照

14歲弟不愛上學「被送去做工」　4天後累癱喊「讀書好！讀書好！」

北市大稱霸大專棒球、男足和女排　校長戴遐齡卸任前風光擁四冠

《全明星》何孟遠IG發文謝罪跪了！　王家梁：我先準備一盤碎玻璃

「瘋媽祖遶境」釀腎衰竭、腿殘！醫曝致命徵兆　有咖啡尿別硬撐

政治熱門新聞

股神高嘉瑜擁21張台積電　逢低狂買護國神山身價曝光

機車不用申報！赤貧級立委身家曝　她債務高達4.4億

面前倒下一人！張麗善CPR急救畫面曝光

快訊／蔡英文拍板：4項公投「皆不提對案」　下令全黨傾全力說明

新立委身價排行出爐！　「桃園賈靜雯」存款6000萬

彰化市長林世賢腎結石發作　半夜送急診

高嘉瑜喊蔣萬安「未來市長」　楊蕙如嗆：是對陳時中沒信心？

76行者無酬修復遺體卻被攻擊　律師曝艱困狀況

對陸貿易順差破千億　馬英九回應了

南非台商成立院車王　保時捷、勞斯萊斯她都有

他結婚4次申請32天婚假　公司不准假遭罰

轉型正義？中正紀念堂廣播增這2字

孫大千批太魯閣事故蘇貞昌欠全民5答案

民進黨現形了？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧曬台灣鳳梨乾　外交部：今年訪台機率高

蓬佩奧曬台灣鳳梨乾　外交部：今年訪台機率高

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任內推動諸多友台政策，卸任後仍持續力挺台灣，他12日在推特上貼出吃台灣鳳梨乾的照片，並喊「將軍」。民進黨立委王定宇12日質詢時關切蓬佩奧今年訪台機率是否很大，外交部政務次長田中光回應「是」。

台南縣市合併10週年繪畫暨攝影競賽作品展

台南縣市合併10週年繪畫暨攝影競賽作品展

台南市府團隊攜手推廣補助住警器

台南市府團隊攜手推廣補助住警器

台南沙崙農場吃西瓜看環頸雉

台南沙崙農場吃西瓜看環頸雉

台86線自撞一家4傷　副駕妻重傷搶救7小時亡

台86線自撞一家4傷　副駕妻重傷搶救7小時亡

關鍵字：

龐培歐鳳梨乾官田黃偉哲台南參訪

讀者迴響

熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

星巴克4／12起連5天買一送一

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

22歲妹懷孕閃婚！丈夫聽完產檢秒封鎖

即／16歲高中生陳屍家中！

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

鄧福如遭控外遇「害人小產」！經紀人回應了

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面