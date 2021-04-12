蓬佩奧下棋爽配官田鳳梨乾　黃偉哲無時差PO文感謝力邀參訪台南

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在社群媒體秀出他一邊玩西洋棋、一邊享用來自台南官田的鳳梨乾。（圖／翻攝Mike Pompeo推特）

記者林悅／台南報導

向來對台灣友善的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在社群媒體秀出他一邊玩西洋棋、一邊享用來自台灣的鳳梨乾，眼尖的台南市長黃偉哲，發現這包鳳梨乾產自台南官田，立即在臉書上向蓬佩奧致謝，並力邀他來台南參訪。

蓬佩奧在國務卿任內，大幅推動台美關係改善，解除國務院內部各種對台交流限制，落實對台灣民主與防衛的承諾，贏得不少台灣人的喝彩。今年3月9日，蓬佩奧接受媒體專訪時，表達希望來台灣參訪的意願，我國外交部也表態歡迎。

▲黃偉哲市長立即在臉書上向龐培歐致謝，並力邀他來台南參訪。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲市長表示，這個月初，他看到駐美代表蕭美琴與蓬佩奧在橡樹園合照時，就希望有一天能拜託蕭美琴邀請蓬佩奧來台南參訪。今天看到蓬佩奧以一個自由世界支持者的身分，稱讚來自台南的鳳梨乾，更堅信一定要邀請蓬佩奧來訪台南參訪，畢竟台南不僅是民主聖地，也是出產台灣最甜美鳳梨的縣市。

黃偉哲認為，這包鳳梨乾意義非凡，因為今年2月28日，賴清德副總統才偕同農委會，力抗中國封鎖台灣鳳梨，大力推廣鳳梨加工品銷售海外。當時賴副總統手上就是拿著這包鳳梨乾，可見台美都有共識，要讓鳳梨成為自由台灣的象徵。

蓬佩奧稍早在台灣時間大約8點，在臉書與推特同時PO出他手拿台南鳳梨乾並用西洋棋將軍對手的照片，內文："As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate." (以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨乾。將軍。)

大約半小時後，台南市長黃偉哲到蓬佩奧感謝推廣台南鳳梨，並邀請他到台南來訪，留言內容："Greatest honor to know that you like the dried pineapple from Tainan, where is also the holy land of democracy and freedom in Taiwan. Cordially invite you to visit my city and enjoy the sweetest taste of pineapples and freedom." (知道您喜歡台南鳳梨乾是我們台南人極大的榮幸，台南是台灣民主與自由的聖地。誠摯的邀請您來台南，享受最甜美的鳳梨與自由的滋味。)

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