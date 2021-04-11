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守護市民平安　台南市府團隊攜手推廣補助住警器

▲為守護市民平安，台南市政府團隊，在市長黃偉哲的指示下，攜手推廣補助住警器裝置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為守護市民平安，台南市政府團隊，在市長黃偉哲的指示下，攜手推廣補助住警器裝置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任以來，為提升台南市住宅用火災警報器置裝率、市民居家消防安全以及深夜火災應變能力，整合台南市消防局、社會局、民政局等各局處進行住警器宣導與配發作業，針對低收入戶、獨居長者、住宅式宮廟、身心障礙者等火災避難弱勢族群之居住處所訪視，設置住警器。

消防局重點政策「住宅用火災警報器及燃氣、熱水器遷移或更新補助」結合社會局亮點政策「在宅緊急救援連線服務」，當社會局志工到獨居長者家中訪視進行「在宅緊急救援連線服務」之補助作業，一併詢問長者接受住警器補助之意願，並將相關清冊提供消防局進行後續補助作業，以大幅減低本市火災人命傷亡人數與案件數、有效防止住宅火災的傷亡事件，提升住宅安全。

▲為守護市民平安，台南市政府團隊，在市長黃偉哲的指示下，攜手推廣補助住警器裝置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為增進市民居家防火安全，使住警器設置深入鄰里，提升住警器配發效率，消防局2020年起結合各區區公所進行補助配發作業，2020年第1次補助作業，共配發住警器26500 顆，2021年第2次補助作業15000 顆，累計共配發41500 顆。

據消防局統計，自開始結合各區區公所進行配發作業後至今，大台南市住宅火災案件住警器成功作動共42 件，住警器偵測火煙及時示警住戶逃生，累積順利逃生人數共119 人。

市長黃偉哲為補足市政財政缺口，透過鼓勵善心企業、民眾主動捐贈住警器，接受住警器捐贈共61088 顆，針對火災避難弱勢族群之住所結合各區區公所進行補助配發。台南市住警器累積設置比例兩年來大幅提升，自2019年至今累積設置比例由72.28％ 提升至86.92％，設置比例共增加14.64％，另身心障礙者住警器置裝率自2019年至今，累積設置比例由20.54％提升至99.60％，設置比例共增加79.06％，低收入戶住警器置裝率自2019年至今，累積設置比例由46.83％ 提升至93.55％，設置比例共增加46.7％%，獨居長者住警器置裝率：獨居長者累積設置比例為100％。

▲為守護市民平安，台南市政府團隊，在市長黃偉哲的指示下，攜手推廣補助住警器裝置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為市民保障居住平安，再提升住警器置裝率，市長黃偉哲今年2021年推動及精進方向，強化各局處溝通聯繫、橫向連繫默契，新建住宅持續由工務局配合於建築執照及使用執照要求設置，以強化新建住宅居住安全，要求台南市各大專院學學生賃居處所及居家式托育服務、出租住宅場所等依法設置住警器，以保障學生賃居安全與居家式托育安全，並持續透過各式集會場合、網路媒體、張貼海報、媒體廣告等不特定方式進行宣導，強化民眾對於住警器重要性的認知。

消防局局長李明峯呼籲民眾，為有效防止火災發生造成人命傷亡，市民家中若尚未裝置住警器，請盡速至各大賣場購買，住警器安裝簡便，可參考所購置之住警器說明書，住警器裝設不用拉線路，只要黏貼雙面膠，裝置於寢室、廚房、客廳及通往上層樓梯之最頂層等適當位置，平房或透天厝裝置住警器，就能夠在火災發生初期及早偵測到濃煙，發出尖銳警報聲響提醒人員，提早採取避難逃生，以保障全家人安全。

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