台南沙崙農場吃西瓜看環頸雉　台南鳥會：賣出150顆西瓜

▲台南市野鳥學會在台南歸仁區沙崙農場舉辦「友善環頸雉西瓜節」活動，邀請民眾一邊賞鳥一邊吃西瓜，吸引眾多民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市野鳥學會11日上午在台南歸仁區沙崙農場舉辦「友善環頸雉西瓜節」活動，邀請民眾一邊賞鳥一邊吃西瓜，現場也有「友雉西瓜」供民眾自由購買，呼籲大家以實際行動支持友善耕作。

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台南市野鳥學會指出，台南沙崙農場擁有大片的草地、良好的生態環境，是台灣西部環頸雉族群最穩定，也最容易觀察的地方，還有許多保育類鳥種像是草鴞、黑翅鳶、大冠鷲、朱鸝、黃鸝等，都會棲息於此。

鳥類在作物間啄食昆蟲覓食的時候，一不小心可能會誤傷農場種植的西瓜、鳳梨等作物而導致賣相不佳。但部分瓜農樂於和禽鳥分享，不會刻意驅趕野鳥，甚至為了減少影響生態而用人工除草，減少使用除草劑，持續以友善方式耕作，值得鼓勵。

台南市野鳥學會11日上午8-11時，在沙崙農場舉辦「友善環頸雉西瓜節」義賣暨宣導活動，以實際行動支持當地農民在耕種作物過程，不灑農藥毒鳥、減少使用除草劑、不架鳥網，也透過活動邀請民眾一起來響應。共賣出150顆西瓜，有145位民眾參與。

有別於前幾年的活動，今年邀請到南關社大及長榮大學一同舉辦。9時與10時各有一場現場免費導覽，邀請南關文史學者許耿肇老師分享沙崙農場的歷史故事，來聽聽先民在「沙」和「崙」之間，是如何為了生計而墾耕，為了生存而建立聚落；同時現場也有資深鳥友定點和帶領沿途賞鳥，來參加活動的民眾可透過參加導覽，對於當地的生態與人文能有更多的認識。

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