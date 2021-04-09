高雄民生用水取自「屎尿河」　供給區域難分！台水回應了

▲環團口中的「屎尿河」東港溪，也成了高雄市民的民生用水來源。（圖／記者謝婷婷攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內面臨缺水窘境，水庫蓄水幾乎見底。環團口中的「屎尿河」、屏東東港溪，長期受到養豬廢水汙染，但在供水吃緊的情況下，竟也成為高雄市的民生用水來源。對此，自來水公司解釋，抽取水源皆會經過淨水程序，符合用水標準才會供給民眾使用。

地球公民基金會執行長李根政表示，目前高雄有部分用水來自鳳山水庫，而鳳山水庫水源是來自屏東東港溪，東港溪水質其實屬於中斷至嚴重汙染的河段，主要汙染源來自當地養豬的畜牧業廢水，由於水質不好，從東港溪抽至鳳山水庫只能供應工業用水，但近期旱災嚴重，政府啟動部分水作為民生備援用水，目前所知約5萬噸。

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▲東港溪主要汙染源來自當地養豬廢水。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

李根政說，高雄市民目前所用的自來水，可能有部分就是來自東港溪受畜牧業汙染，再經生物處理淨化後的自來水，「也就是說，高雄市民已不得不使用一部分豬糞尿液過濾處理後的自來水」。

「這其實不是治本之道！」李根政認為，這是末端處理方法，卻沒有處理源頭河川汙染問題，中央和地方政府應聯合盡快改善東港溪汙染問題，不僅當地生活環境可以改善，生態環境也能改善，高雄市民也能喝到穩定且高品質的自來水。

對此，高雄水公司七區管理處副處長徐志宏解釋，抽取東港溪水源會先經過一道原水前處理程序，降低原水氨氮含量，符合原水水質標準後，才會經過淨水處理，符合用水標準才會供給民眾使用。

徐志宏強調，東港溪水源是屬於間接用水，且只引取其中一部分，會跟高屏溪的水作混合才淨水處理，所以只佔供應民生用水的一小部分而已。

徐志宏指出，從東港溪引流至鳳山水庫的用量其實很小部分，只有3至5萬噸而已，而高雄市民生用水則有100多萬噸，所以佔比很少。至於這些引取自東港溪的用水會供給哪些區域？徐志宏表示，高雄給水廠管線連通，並沒有辦法區分供給那些區域。