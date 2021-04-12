脫光入侵IKEA賣場「沙發椅子都坐遍」　官方回應了

▲有男子在IKEA裸拍被網友公布。（圖／翻攝Dcard）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA賣場裸露事件又一樁，一名男子在IKEA賣場裸拍PO上Twitter，7張照片全部赤裸在賣場裡拍拍走，包括坐在高腳椅、沙發上的照片，引發熱議，也讓網友大喊不舒服，台灣IKEA表示，希望消費者能自愛自重，也不排除會進行舉發。

有男子將在IKEA裸拍的照片放上網路，消息傳開之後雖然已被撤下，但卻早被網友截圖並轉PO在Dcard上，被許多網友狂批「真的有礙觀瞻」、「有夠不合適」、「就是有這種老鼠屎」、「怪人真的一大堆」，而該男子全裸坐在沙發跟椅子上，也讓許多人覺得很不舒服。

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台灣IKEA回應，賣場是一個開放的商業空間，若發現有人拍類似不恰當的照片，會先友善勸導制止，也希望消費者能自愛自重，這樣的不雅照片涉及妨礙風化的公訴罪，也不排除會進行舉發。若有其他消費者在店內看到不當行為，也歡迎與我們的工作人員反應。

據悉該男子照片內的擺設早已更換，不排除是以前所拍的照片，而偌大的賣場沒有顧客，也可能是在開店前或閉店後拍攝的。近年IKEA裸拍較知名的案例為2019年10月，李興文之子李堉睿夜闖IKEA新莊店，全身脫光衣物，並把過程PO上自己的YouTube頻道上，吸引網友點閱，IKEA對此提告，新北地院判3個月徒刑，得易科罰金9萬元。