下體直接放沙發！健美男「脫光入侵IKEA」　兩腿開開豪曬7張裸照

▲男子在IKEA拍攝裸露畫面。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

在IKEA裸拍！一名男子日前在Twitter貼出7張裸露照片，雖然目前已將貼文刪除，不過卻早已被備份起來。就有網友在Dcard上發文表示，在IKEA裸身拍照真的很誇張，且還直接坐在椅子上，實在有礙觀瞻。貼文曝光後，隨即引發熱議。

有網友在Dcard上發文直呼，「在大賣場野裸也太誇張！」他先前滑Twitter時，發現有人居然在IKEA裸身拍照，雖然他不確定那是在哪間店，但無論如何，在公共場所這樣做都很不妥當；他強調，要野裸不是不行，但還是要看地點，IKEA真的不合適。

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▲男子目前似乎已刪文。（圖／翻攝自Dcard）

從照片中可以發現，該名男子拍照時，後方雖疑似沒人，不過由於身上沒有外衣、外褲，所以直接坐在IKEA的椅子、沙發上，還是會讓人覺得不太舒服。誇張行徑在網路上傳開後，該男似乎已將貼文移除。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「就是有這種老鼠屎」、「我為這些人感到丟臉」、「不是都會有監視器嗎」、「他不怕被別人看到喔」、「怪人真的一大堆」、「這傢伙應該又是趁結束營業的時候偷溜進去」、「IKEA是什麼野裸聖地嗎」。