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社會 社會焦點 保障人權

無腦「正義魔人」持金屬球棒猛打商人　警察擋還狂毆致死

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲黃姓男子打死發狂的商人，遭重判17年定讞。（圖／Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子黃騰羿，5年前開車行經桃園市桃園區時，碰上前方楊姓商人因情緒失控、沿途砸車，警方將道路淨空管制，企圖攔阻楊男。但黃男正義感過頭，竟持金屬球棒重擊楊男頭部，連警察出手阻擋，還不罷手，最後打死楊男。一二審均認定黃男具「殺人故意」，將他判刑17年。案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

本案發生於2016年7月9日下午4點多，楊男因情緒失控，手持鐵棒、赤裸上身，在桃園市同安街上，連續砸毀停在路邊的車輛。警方獲報後將道路淨空、管制，企圖制伏楊男，也因此後方車輛全都塞在路上。黃男不滿車輛遭阻，也認為警方的行為無效，竟突破管制，持金屬球棒靠近楊男。楊男見狀高舉手中鐵棒，黃男隨即朝楊男上半身、頭部、頸部連續攻擊；即便楊男倒地、員警出手制止，黃男仍不罷手，楊男被送醫急救，一週後宣告不治。

檢方認定黃男出手兇悍，致死意圖明顯，有殺人故意，因此依照殺人罪嫌，對黃男提起公訴。一審法院審理後，認為警方當時已經動員，有公權力介入，黃男還執意毆打死者，具殺人故意，以殺人罪判刑17年。上訴二審時，高等法院審理時黃男仍不認罪，堅稱無殺人故意。

此外，二審法院審理時曾傳喚死者遺孀，遺孀表示，黃男至今未曾道歉，直到一審判決前才想花錢息事寧人，騷擾家人；她還表示，黃男甚至上網自稱「正義」，如果姑息這種人，只會讓更多人受害。高院最後仍認定黃男當時朝死者頭部等重要部位攻擊，遭員警制止仍未罷手，顯見黃男有殺人之不確定故意，成立「殺人罪」。考量一審量刑妥適，高院二審駁回上訴，仍將黃男判刑17年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

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