　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

變態男擄殺甜姐兒遭收押　傳國中就讀「資優班」…假日翻牆偷考卷

▲黃男被依殺人罪嫌收押禁見 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲黃男被依殺人罪嫌收押禁見 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東變態黃姓男子涉嫌製造假車禍，擄殺通訊行曾姓女店員，依殺人、妨害自由等罪嫌收押禁見。曾在國中時教過黃男的一名退休老師指出，黃男就讀資優班，但很不尊重老師，品性不佳，「想來就想來、想出去就出去」，曾在假日翻牆潛入教務處偷考卷，離譜行徑讓他事隔40年仍印象深刻，如今，傳出他涉嫌殺人，讓他嚇了一大跳。

而死者家屬希望黃嫌有機會到死者靈堂上香致歉，並期則政府能儘速通過跟蹤騷擾防制法，遏止惡意跟蹤行為，讓曾女的死更有意義。

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

▲曾女遭跟蹤擄殺。（圖／翻攝臉書）

這位退休老師說，黃男當年就讀學校資優班，但品行不佳，不守秩序，也不尊重老師，但因黃男是同事的兒子，他也不好意思多管，因此對黃男國中畢業以後就學、就業的狀況，他就不太清楚。

老師表示，但後來聽聞他脾氣不好，也有毆打過父親的紀錄（按：警方說，其父已往生多年，當年也未曾接獲其父報案申請家暴令的紀錄），其母親及家人也無法忍受黃男的行為，紛紛搬離，剩他一人住在老家，而他也沒有固家工作，如今傳出黃男涉嫌殺人，讓他嚇了一大跳。

死者家屬透露，目前只希望凶嫌憑著良心道出真相，司法、警察單位能戮力釐清真相，讓死者瞑目，並希望黃嫌能有機會上曾女的靈堂去致歉。

►Her今天推出「DARPHIN朵法花梨木按摩潔面膏」40ml，原價1650元，特價990元

ET快訊
南投無業男搶走71張刮刮樂　「中獎金額」讓網驚呆
快訊／國1驚傳「7車連撞」　塞車回堵5公里
變態男擄殺甜姐兒收押　傳國中就讀「資優班」翻牆偷考卷
桃園民宅驚傳火警　男無呼吸心跳
新北男童「3度偷彈吉他」秒逃　老闆尋人喊話「我教你」暖炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1「7車連撞」剩1道通行！塞車回堵5公里　1女受傷送醫

變態男擄殺甜姐兒遭收押　傳國中就讀「資優班」…假日翻牆偷考卷

南投無業男搶走71張刮刮樂！「中獎金額」讓網驚呆

快訊／126次自強號中壢車站「狂冒濃煙」　緊急疏散全員下車

正妹命理師直播他斗內30萬　公務員「手都沒牽到」心碎告詐欺

得來速「鬼之斜切」！三寶撞500萬保時捷　維修費破百萬要QQ了　

員警查報廢車不慎夾傷駕駛見血　他怒罵5字經：還要我自己叫救護車

擄殺甜姐兒冷血投案畫面曝！變態男控警打人　跳針：醫師一摸傷沒了

打造5萬還願金牌…他放背包「整咖」不見急壞！板橋警30分鐘找回它

癡男追女猛碰釘！友勸「不要騷擾」氣炸　帶槍輸贏下場超血淚

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

修杰楷聽鄭元暢「告白賈靜雯」默默皺眉　小綜邀咘咘.波妞上節目..他勸退：你會崩潰

快訊／國1「7車連撞」剩1道通行！塞車回堵5公里　1女受傷送醫

變態男擄殺甜姐兒遭收押　傳國中就讀「資優班」…假日翻牆偷考卷

南投無業男搶走71張刮刮樂！「中獎金額」讓網驚呆

快訊／126次自強號中壢車站「狂冒濃煙」　緊急疏散全員下車

正妹命理師直播他斗內30萬　公務員「手都沒牽到」心碎告詐欺

得來速「鬼之斜切」！三寶撞500萬保時捷　維修費破百萬要QQ了　

員警查報廢車不慎夾傷駕駛見血　他怒罵5字經：還要我自己叫救護車

擄殺甜姐兒冷血投案畫面曝！變態男控警打人　跳針：醫師一摸傷沒了

打造5萬還願金牌…他放背包「整咖」不見急壞！板橋警30分鐘找回它

癡男追女猛碰釘！友勸「不要騷擾」氣炸　帶槍輸贏下場超血淚

何紹彬、何献凡父子檔合體　推動偏鄉棒球圓夢計畫

7歲嗯哼陪老爸玩衝浪！　半蹲穩站衝浪板不哭…網狂讚王子

企聯射箭／魏均珩開季個人賽4連勝　8戰全勝領寒舍居首

快訊／國1「7車連撞」剩1道通行！塞車回堵5公里　1女受傷送醫

3女深夜搭車騷擾司機！短髮妹飛撲完「開腿跨鮮肉」　離譜畫面曝光

關鍵兩罰奪隊史JHBL首冠　周思璇：為什麼是我

「3星座男」嫁到賺到！不是好男友，婚後卻變成無敵好老公

大專排聯／師大守季軍仍不甘心　水瓶座隊長黃正良續備戰對抗賽

網傳喝果汁幫「精液除臭」！美女專家曝5大口交迷思...小心得病

記者家門前慘遭射殺！2騎士狂轟10多槍　總理震怒要查了

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

社會熱門新聞

即／太魯閣號死亡人數確定下修至49人

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

6年2店員遇害！　屏東通訊行暫停營業

126次自強號狂冒濃煙　緊急疏散

22歲男酒駕開賓士載3嫩妹自撞！　夜店high完4傷

變態黃男狠殺甜姐兒　「逃死爛招」頻出

甜姐兒「死不瞑目」！變態男竟辯：抱她上車急救

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

出遊撞見妻與他甜蜜約會！人夫怒揭超綠真相

斷根男現況曝！暗夜咔擦只因一張神秘照

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

修手機驚見女友下海　上流限定賣淫集團全破獲

保全巡工地失蹤　驚見「右眼插鋼筋」慘死

更多熱門

相關新聞

擄殺甜姐兒冷血投案畫面曝！變態男控警打人狂跳針

擄殺甜姐兒冷血投案畫面曝！變態男控警打人狂跳針

屏東縣黃姓男子8日晚涉嫌駕駛借來自小客車衝撞從通訊行下班的曾姓女子致死，在警方訊問時花招百出，起先問東答西、繼之說身體很不舒服就醫、後來要求提審，向法官說偵查隊長葉憲威打了他8下，法官問他「傷在那裡」，他回答:「醫師摸了就消失了」，法官聽了也很無言。這些舉動，對照與他獨自瀟灑走到派出所自稱「投案」畫面曝光，直有天壤之別。

屏東女擄殺案　藍委轟「官僚殺人」

屏東女擄殺案　藍委轟「官僚殺人」

獨／屏東甜姐兒翻版？恐怖鄰居持鐮刀襲回家路　

獨／屏東甜姐兒翻版？恐怖鄰居持鐮刀襲回家路　

屏東變態男「編號0708」！　首日飯菜全吃光

屏東變態男「編號0708」！　首日飯菜全吃光

變態黃男狠殺甜姐兒　「逃死爛招」頻出

變態黃男狠殺甜姐兒　「逃死爛招」頻出

關鍵字：

屏東通訊行殺人警察變態

讀者迴響

熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

用賓士封印別人家！車主怒：知道什麼車？

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

男偶像遭控私生活混亂+染性病

星巴克4／12起連5天買一送一

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

即／太魯閣號死亡人數確定下修至49人

媽媽街頭捕獲野生宋慧喬！

恩愛被拉腳！男友：前任被車撞死

小孩偷渡好市多1種食物！媽結帳驚見　老饕：有眼光

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面