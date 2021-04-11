變態男擄殺甜姐兒遭收押　傳國中就讀「資優班」…假日翻牆偷考卷

▲黃男被依殺人罪嫌收押禁見 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東變態黃姓男子涉嫌製造假車禍，擄殺通訊行曾姓女店員，依殺人、妨害自由等罪嫌收押禁見。曾在國中時教過黃男的一名退休老師指出，黃男就讀資優班，但很不尊重老師，品性不佳，「想來就想來、想出去就出去」，曾在假日翻牆潛入教務處偷考卷，離譜行徑讓他事隔40年仍印象深刻，如今，傳出他涉嫌殺人，讓他嚇了一大跳。

而死者家屬希望黃嫌有機會到死者靈堂上香致歉，並期則政府能儘速通過跟蹤騷擾防制法，遏止惡意跟蹤行為，讓曾女的死更有意義。

▲曾女遭跟蹤擄殺。（圖／翻攝臉書）



這位退休老師說，黃男當年就讀學校資優班，但品行不佳，不守秩序，也不尊重老師，但因黃男是同事的兒子，他也不好意思多管，因此對黃男國中畢業以後就學、就業的狀況，他就不太清楚。

老師表示，但後來聽聞他脾氣不好，也有毆打過父親的紀錄（按：警方說，其父已往生多年，當年也未曾接獲其父報案申請家暴令的紀錄），其母親及家人也無法忍受黃男的行為，紛紛搬離，剩他一人住在老家，而他也沒有固家工作，如今傳出黃男涉嫌殺人，讓他嚇了一大跳。

死者家屬透露，目前只希望凶嫌憑著良心道出真相，司法、警察單位能戮力釐清真相，讓死者瞑目，並希望黃嫌能有機會上曾女的靈堂去致歉。

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