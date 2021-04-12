準備復出？韓國瑜高歌「男兒志在沙場」　出任陸軍專班校友會名譽會長

▲韓國瑜參加「陸官專修班校友會」會員大會，與江啟臣、連勝文同框。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／桃園報導

前高雄市長韓國瑜去年遭罷免後鮮少有公開行程，11日參加「陸官專修班校友會」會員大會，並被推舉為名譽會長，被視為角逐國民黨主席起手式，韓國瑜上台致詞時，帶領台下上千陸官校友高唱「勇士進行曲」，氣氛相當熱絡。

國民黨預定7月舉行黨主席選舉，韓國瑜自高雄市長被罷免後，睽違7個月公開出席活動，同場出席的還有角逐連任的國民黨主席江啟臣以及「考慮參選」的國民黨智庫副董事長連勝文，三人互動備受矚目。

連勝文率先抵達會場，被問到是否擔心踩韓國瑜主場，他表示，韓市長是很好的大哥，「我不覺得他會這樣想」，今天出席主要是受桃園朋友邀請，很高興能有這個機會共襄盛舉。對於黨主席選舉支持誰？連勝文僅簡短回應「我支持我自己」，並隨即走入會場。

約中午12點左右，韓國瑜身穿陸軍官校背心抵達會場，媒體上前追問是否參選黨主席，他僅說「謝謝」，沒有多做回應，並在眾人的擁護下進入會場。

韓國瑜致詞時回憶，46年前，18歲的他坐著火車到高雄鳳山陸軍官校，當時大家都是第一次離開家，帶著忐忑不安、一絲絲興奮的心情，如今40多年過去了，回想起年少輕狂、熱血狂飆的年代，內心依然澎湃洶湧，接著他帶領大家一起合唱軍歌「勇士進行曲」，把熱愛國家的心唱出來。

江啟臣則是最晚抵達會場，當時在台上進行授旗儀式的韓國瑜見到江啟臣，主動邀請他上台致詞。下台後，韓江連三人一起進行合照，江啟臣、韓國瑜互相禮讓中間的位置，最後由江啟臣站在中間，韓、連站在兩側，一起高喊「國民黨加油」展現團結氣勢。