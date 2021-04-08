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邊坡監測系統延宕2年　江啟臣轟蘇貞昌：如何向全民交代？

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 交通組 交通部長林佳龍 立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台鐵太魯閣號撞車釀50死重大意外，行政院108年總體檢報告提到，台鐵將於109年底建置25處邊坡全自動監測系統，但交通部和台鐵坦言工程延宕，今、明兩年完成。國民黨主席江啟臣7日晚間在臉書表示，這個系統，就是避免太魯閣事故的再次重演的關鍵措施，卻延宕2年，行政院長蘇貞昌如何向全民交代？

江啟臣指出，行政院台鐵總體檢報告144項中，提到將於「2020年底建置25處邊坡全自動監測系統」，但至今沒有完成，將會延宕兩年才能完工，而這個系統，就是避免太魯閣事故的再次重演的關鍵措施，救命工程延宕，如何向全民交代。

江啟臣說，體檢報告也要求「軌道沿線施工路段應該加強相關安全措施」，而這項要求已經被視為已經完成，解除列管，但太魯閣事故的發生正是因為此項改革未落實，解除列管的公文在此刻顯得格外諷刺。

「台鐵的改革不能用民眾生命當賭注！」江啟臣表示，交通與公共安全出現重大災害的責任，絕非是個別包商或是部門的單一問題，蘇貞昌可以說依法無須核定台鐵總體檢報告，拍拍屁股把責任推給交通部，但是人命關天的事情，作為我國最高行政首長，責無旁貸。

江啟臣說，「蘇院長，您必須為整起不幸事件正式道歉，並負上應有的政治責任」，人民的心聲很簡單、很單純，就是需要一位可以還給人民闔家平安的交通環境的院長，如果做不到，就請辭職下台，讓有能力有決心有肩膀的人來當。

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