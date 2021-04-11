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新北水土保持服務團出手　石門嵩山廢耕地變0.55公頃良田

▲新北水土保持服務團出手 石門嵩山廢耕地變0.55公頃良田。（圖／新北市農業局提供）

▲新北水土保持服務團出手，石門嵩山廢耕地變0.55公頃良田。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為體恤民眾，針對小規模範圍修整的農業使用案件，由水土保持相關專業技師組成「新北市水土保持服務團」，免費提供水土保持專業諮詢，簡化申請流程及縮短申請時間。新北石門嵩山農再社區為恢復社區農耕使用，同時兼顧農地水土保持，向農業局申請農地輔導希望改善排水及農地合理利用，推廣友善農業。

嵩山社區先民利用陽明山火山岩石砌成梯田，是全台唯一的石砌梯田，但因人口外移而使農地逐漸荒廢，為發展農村創造農村就業機會嵩山社區發展協會理事長王綸及前理事長江榮川積極參與農村再生事宜，2020年向市府農業局提出農村再生執行計畫並於109年8月申請農地水土保持輔導。

▲新北水土保持服務團出手 石門嵩山廢耕地變0.55公頃良田。（圖／新北市農業局提供）

▲輔導後設置植生帶田埂增加邊坡穩定及土地利用效能。

農業局會同水土保持服務團技師及嵩山社區理事長共同於現場勘查，並詳細指導地方里民耕地整理、施設駁坎及排水設施規劃等以改善整體排水灌溉，為加強農地灌溉排水埋入排水管作為，排水渠道，同時施設長85公尺高1公尺之植生袋田埂及總長160公尺之農用作業道促進農地合理利用，改善廢棄耕地約0.55公頃結合社區整理環境及景觀營造。

農業局長李玟表示，民眾於山坡地從事農業使用，常有施作擋土牆、排水溝及其他整地之需求，倘民眾未經申請即擅自施作就可能會違反水土保持法規定。為協助農們，農業局提供市民農地水土保持處理與維護輔導諮詢服務，協助民眾合理利用山坡地從事農業使用，可多利用至「新北市政府農業局」官網申請線上預約單服務。

▲新北水土保持服務團出手 石門嵩山廢耕地變0.55公頃良田。（圖／新北市農業局提供）

▲輔導後設置總長160m農用作業道，作業道鋪設不透水布避免水土流失。

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