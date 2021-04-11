員警查報廢車不慎夾傷駕駛見血　他怒罵5字經：還要我自己叫救護車

▲王男指控員警查驗報廢車時夾傷自己的左手大拇指。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口區一名王姓男子11日清晨5時許駕駛小貨車，懸掛已註銷的車牌被警方攔查，並掀起駕駛座椅查證車身號碼，員警在放下駕駛座椅時夾傷王男左手大拇指，還慢半拍地反問「誰？什麼時候？」讓他怒極攻心捶打車門罵五字經，並指控員警當下也不道歉，還要自己叫救護車，要告員警傷害時對方還推拖「我們不能受理，要去找督察組」；對此林口警方表示有協助叫救護車將王男送醫治療，若王男要提告警方也會依規定受理，查證事實、毋枉勿縱。

31歲的王男在臉書社團《林口大家庭》中發文指控，一早被林口分局文林派出所的2位警察攔車，要他幫忙開引擎上蓋，當下自己配合檢查，掀起後員警直接將上蓋放掉，導致自己的左手大拇指夾傷，員警當下也不道歉，還要自己叫救護車去長庚醫院。

王男還稱，員警查證完自己駕駛的小貨車不是失竊車輛後，才說要幫自己抹藥，自己想提告傷害，員警卻推託說他們不能受理傷害案件，告警察要找督察組，而自己急診完回到文林派出所2名員警就消失了，詢問網友員警這麼做到底合不合理。

▼王男左手大拇指傷勢嚴重。（圖／翻攝自林口大家庭，經特殊處理）

對此林口分局提供事發當時的密錄器澄清，當時員警在林口文化三路二段與仁愛路二段路口攔查到該台小貨車，一查車牌就發現已經註銷報廢的車牌，員警也問王男「這個車牌照是什麼狀態？」王男也摸摸頭心虛地說「我是車行的」、「應該是要報廢了」；由於王男沒辦法提供車輛的正確車籍資料，員警才請他掀起駕駛座椅查證車身號碼，雙方也在此時發生衝突。

員警查驗車身號碼時，王男不斷強調車身沒有變造過，車子太老舊查不到資料不能怪他，員警隨即吐槽「那我可能開（罰單）拼裝車啊」，引起王男不滿，抱怨說「你就要刁難到底就對了？你也要看好人壞人吧？」、「你這樣沒有天良吧」，員警查驗完後放開駕駛座椅，卻夾到了王男的大拇指，王男抱怨完才反應過來自己受傷，向員警反應對方卻傻傻地問：「誰？我夾到你的手，什麼時候？」讓氣憤不平的王男關上車門後用左手猛捶車身，並怒罵５字經洩憤。

林口警方稱，員警當下有查看王男傷勢並無明顯傷口，是王男憤怒捶打車門及車窗才讓傷勢加劇，警方後續也協助叫救護車將王男送醫治療。後續王男使用報廢車牌及車輛的部分警方也依法開出罰單，並查扣車牌及車輛；至於王男如要提告員警傷害可至各派出所提告，如要檢舉員警執勤態度等問題則可向督察單位檢舉，警方也會依規定受理，並查證事實。

▼警方出示完整密錄器澄清事發經過。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼王男大拇指放在一旁，員警未經提醒就放下駕駛座椅夾傷他的手。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼王男指控2名員警事後態度不佳。（圖／翻攝自林口大家庭）



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