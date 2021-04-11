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社會 社會焦點 保障人權

恐怖情人心碎！前女友：跟現任免煩惱金錢壓力　他持刀猛刺12刀

▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲周女遇上恐怖情人，遭對方闖進屋內持刀猛刺險身亡。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者陳豐德／新北報導

新北一名蔡姓男子不滿周姓前女友提分手，今年1月8日深夜持水果刀闖入周女的三重住處，朝前女友臉、頸部及胸部猛刺，聽聞尖叫求救，他還用枕頭跟手摀住周女嘴巴說「不讓妳活了」，直到周女不斷安撫，並懇求蔡男帶她去醫生他才趁亂離開，周女重傷送醫急救倖免於死，新北地院審理後依照殺人未遂、侵入住宅罪嫌判蔡男6年徒刑，仍可上訴。

判決書指出，25歲的蔡男不滿女朋友分手說詞，且短時間內就交了新男朋友，持水果刀闖入周女跟家人位在三重住的住家內，周女表示跟新男友在一起「是看得到未來的，至少不用煩惱金錢壓力」，蔡男行續失控，拿刀子從她左手臂開始猛刺，接下來刺她的臉部下方，周女反抗時刀子飛出，蔡男就徒手毆打周女，並用手跟枕頭摀住她的嘴巴。

周女表示當時自己不斷掙扎反抗，聽到蔡男說「不讓妳活了」，為了讓對方冷靜下來，情急下不斷向蔡男道歉，並表示自己很痛希望蔡男送她去醫院，就在蔡男說去開車離開時，自己就跑到哥哥的房間求救。周女被送醫時有氣胸狀況，全身有12處刀傷一度命危，所幸經急救後才免死。

蔡男被逮後卻辯稱沒有要致周女於死地，是生氣之下拿刀不小心傷害到了她，而且也沒有拿枕頭摀住周女的口鼻，還有用毛巾幫她擦血，甚至在臉書傳訊息叫周女哥哥叫救護車。但周女哥哥表示，當時他已經將妹妹送醫，他氣得發訊息質問蔡男「這真的是你要的結果嗎？」蔡男才被動回覆「哥，教（應是「叫」）救護車」、「我們吵架受傷」、「救他」等語。

且法官審理時，發現房間內牆壁、棉被、枕頭、玩偶都佈有血跡，可見周女被攻擊後血流相當多，當下周女有向蔡男表示將她送醫，蔡男卻自行駕車離開，也沒有打電話求救，並且房間內枕頭表面也有深淺不一的血跡，代表曾被用來摀住周女口鼻，才讓家人沒聽到她的呼救聲。

法官最後認定蔡男不是誤傷周女，而是無法接受周女提出的理由，持尖刀朝周女手臂、胸部、頸部、臉部等致命部位猛刺，還說「不讓妳活了」，有明確殺人意圖，且蔡男到案後態度不佳不斷狡辯，依照殺人未遂判他5年8月徒刑，侵入住宅部分則判4個月徒刑，得易科罰金12萬元。

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