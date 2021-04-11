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2021桃園彩色海芋季閉幕不閉園　鄭文燦宣布：續開放14天

▲2021桃園彩色海芋季閉幕不閉園

▲為期16天的桃園彩芋季，鄭市長宣布共吸引150萬人次造訪。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園彩色海芋季11日舉行閉幕，市長鄭文燦抵閉幕會場，看到熱絡的遊客，仍不斷湧入，開心表示此時要宣布閉幕「說不出口」！因此，市府把美麗的花海留下來，決定閉幕暫不閉園，現場海芋區及裝置藝術，將視花況，開放遊客持續觀賞二個禮拜。鄭市長並表示，依據中華電信提供資料，為期16天的彩芋季，共吸引150萬人次造訪。

▲2021桃園彩色海芋季閉幕不閉園

▲2021桃園彩色海芋季閉幕不閉園，續開放14天。（圖／農業局提供）

市長鄭文燦表示，市政府把握疫情後國旅商機，在部桃事件成功堅守後，年後北部第一場花卉大型活動也成功引爆國旅，此次彩芋季活動與雄獅旅行社合作，以套裝行程的方式讓遊客體驗溪海休閒農業區的魅力，截至活動結束，已有超過50團的遊客造訪。此外，活動也成功帶動不同旅行業者相繼開團，期間共計湧入超過700台遊覽車入園參觀，也使溪海周邊各農場及業者大幅受惠，成功帶動周邊商機，國旅效益更擴及全桃園包含蛋堡生技、華泰名品城等多處。

▲2021桃園彩色海芋季閉幕不閉園

▲2021桃園彩色海芋季會場，親子互動好溫馨。（圖／農業局提供）

市府副秘書長邱俊銘表示，本次活動市府除向周邊農場採購20萬株草花，從育苗期間開始，共聘請超過2,000人次的在地花農種植海芋、百合及草花。休區推出限定的農事體驗活動，活動詢問度超高，擠爆周邊農場。邱俊銘副秘書長也強調，市府透過整體規劃，以永續經營觀念引導在地發展願景，得以讓「桃園彩色海芋季」的品牌能成為溪海休閒農業區觀光旅遊的亮點，進而帶動地方榮景，這次溪海休區的推動成果藉由彩色海芋季呈現，在地8家農場的農事體驗遊客絡繹不絕，活動更搭配集章活動，贈送價值一百元的農事體驗折價券，吸引遊客回籠，即日起至5月30前皆可進行體驗兌換，延續休區效益成果。

▲2021桃園彩色海芋季閉幕不閉園

市府農業局長郭承泉表示，建議民眾進入田區務必注意腳步及自身安全，同時提醒民眾閉展後，不再進行交通管制且沒有提供交通接駁車服務，請民眾自行開車前往觀賞，可暫放甲好羊肉莊對面的臨時停車場(惟數量有限，如停滿或遇下雨場地泥濘請自行尋覓適當停車處所)，歡迎民眾在花期結束前把握賞花的機會。

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