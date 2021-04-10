桃園高國中小74所學校實施雙語教學　外師比例六都之冠

▲桃園雙語嘉年華Dream Big成果發表會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市109學年度雙語嘉年華『Dream Big』成果發表會」，10日於開南大學舉行開幕典禮。市長鄭文燦指出，為讓英語教育從小扎根，市府積極推廣雙語教育，桃園高國中小共有74所學校實施雙語教學，並聘任89名外籍師資，桃園的外師比例是六都之冠，讓英語教育從小扎根。

鄭文燦表示，雙語教育的概念正在翻轉，用生活化的學習模式，取代以往背誦、考試的模式，讓學生在自然的情境中輕鬆學習。10日舉辦的雙語嘉年華「Dream Big」成果發表，總計有65所學校設攤共同參與，活動內容豐富多元，包括雙語成果展演、特色課程展示、雙語大教室發表及科技樂園體驗等，展現桃園雙語教育推動的特色成果。

教育局長林明裕表示，今日的雙語嘉年華活動豐富精采，10校的雙語成果展演，展現學生青春洋溢；65校設攤發表特色課程，以海報、實體展示、互動操作、學生導覽、影片、桌遊、AR及VR、機器人互動等呈現雙語教學特色；9所學校結合特定主題設計體驗活動，展現雙語學習的生活化及趣味化目標，盼透過多元趣味的教學模式，培育走向世界的雙語人才。

包括市議員張桂綿、市府教育局長林明裕、蘆竹區長蔡志揚、開南大學校長林玥秀、致理科技大學講座教授陳超明、桃園市高中小學家長會長協會理事長王妃麗、桃園市家長協會彭政銘理事長、前立委鄭寶清均一同出席活動。

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