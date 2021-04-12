台中限水恐變供四停三　女大生PO文「徵人互住」度水荒：互惠

▲有女大生想出跟沒限水的同學互相交換住宿，已次躲過缺水的情況。（示意圖／翻攝pixabay網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中南部水情吃緊，本來的供五停二可能改為供四停三。對此，台中一名女大生表示，租屋處沒有水塔，擔心到時沒水可洗澡、上廁所，希望可以徵到不會停水的人一起住。對此，有網友分享撇步，建議女學生可以回學校洗澡，或是到另一區的同學家中洗就好。

該名女學生在論壇Dcard以「關於限水的住宿問題」為題發文，表示她在外租屋，住在東海別墅附近，想詢問有沒有其他學生住在星期四、星期五不會限水的地區，這樣兩人可以互相住到對方家。

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「希望能趕快下雨解除困境」她說，假設對方家星期二、星期三停水，就可以來她家住；反之，就是她去對方家住，「我家有雙人床，還是挺方便的。沒辦法洗澡，馬桶不能沖水，真的挺不方便的…有人想過這樣的互惠嗎？不知道能不能合作？」

網友看完紛紛留言，「我報名」、「整個東別，四五都會限水QQ」、「真的是第一次覺得台北愛下雨是好事」、「要來住台北嗎！我住最高學府這」。此外，有網友指出，即使租屋處有水塔，平均10戶每天使用，恐怕也難以撐過3天的時間。

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