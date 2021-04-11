快訊／白沙屯媽祖起駕全場高喊：進喔！7萬人隨香「粉紅超跑」8天

▲白沙屯媽祖登轎，起駕遶境！（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

記者許力方／綜合報導

民間習俗3瘋媽祖，大甲媽祖已於日前開始遶境，苗栗拱天宮白沙屯媽祖也在11日深夜11時15分登轎，全場高喊「進喔！」並於40分起駕出發，展開8天7夜的徒步遶境進香活動，預計16日到雲林北港，當天深夜刈火儀式後北返回鑾，19日回宮。今年報名的隨香客達7萬8401人，再創新高，總統蔡英文下午現身，已是連續3年參加，要來當「香燈腳」，副總統賴清德也出席晚間的起駕儀式。

賴清德參加起駕儀式，深夜11時許致詞表示，要跟信眾們一起恭送媽祖啟程，衷心祝福這次遶境進香平安順利，拱天宮天上聖母神威更加顯赫、香火更鼎盛，並保佑台灣國泰民安、風調雨順，疫情之下，台灣也能夠平安，保佑旱災解除，白沙屯媽祖遶境比建廟時間更早，實屬國家文化，並感謝廟方年年舉辦進香。

深夜11時40分許，山邊媽祖至拱天宮會合登轎，上萬粉絲上臉書在線看直播，一見「粉紅超跑」紛紛留言直呼「看到粉紅超跑發動出發的時侯真的很感動」、「天啊看直播都雞皮疙瘩～～～～～感動」、「眼眶泛紅的悸動」、「天啊看直播都雞皮疙瘩～～～～～感動」、「看到媽祖真的會莫名的悸動，會流淚」。